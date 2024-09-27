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Tırmanış Sırasında Bir Dağcı Başka Bir Dağcının Yuvarlanarak Dağın Tepesinden Düştüğü Anlara Şahit Oldu

Tırmanış Sırasında Bir Dağcı Başka Bir Dağcının Yuvarlanarak Dağın Tepesinden Düştüğü Anlara Şahit Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 20:39

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Dağcılık, dünyanın en ilginç spor aktivitelerinden biri. Bu eşsiz spor, doğanın kalbine dalmanın yanı sıra, zorlukları aşma ve kişisel sınırları zorlama fırsatı sunuyor. Bu spor, sadece vücut gücünü değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı da test ediyor. Dağcılığın en önemli kısmı soğukkanlı olabilmek.

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Bir dağcı, tırmanışı sırasında şahit olabileceği en korkutucu olaya şahit oldu.

Bir dağcı, tırmanışı sırasında şahit olabileceği en korkutucu olaya şahit oldu.

Başka bir dağcı, dağın zirvesinden yuvarlanarak düştü.

Başka bir dağcı, dağın zirvesinden yuvarlanarak düştü.

O anlar dağcının kamerasına yansıdı.

İşte o görüntüler;

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Instagram da gördüğü her videoyu haber olarak sunan ayak takımı editöre kalmış onedio.