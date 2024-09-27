Tırmanış Sırasında Bir Dağcı Başka Bir Dağcının Yuvarlanarak Dağın Tepesinden Düştüğü Anlara Şahit Oldu

Dağcılık, dünyanın en ilginç spor aktivitelerinden biri. Bu eşsiz spor, doğanın kalbine dalmanın yanı sıra, zorlukları aşma ve kişisel sınırları zorlama fırsatı sunuyor. Bu spor, sadece vücut gücünü değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı da test ediyor. Dağcılığın en önemli kısmı soğukkanlı olabilmek.
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Bir dağcı, tırmanışı sırasında şahit olabileceği en korkutucu olaya şahit oldu.
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Başka bir dağcı, dağın zirvesinden yuvarlanarak düştü.
İşte o görüntüler;
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Instagram da gördüğü her videoyu haber olarak sunan ayak takımı editöre kalmış onedio.