Tırmanış Sırasında Bir Dağcı Başka Bir Dağcının Yuvarlanarak Dağın Tepesinden Düştüğü Anlara Şahit Oldu

Dağcılık, dünyanın en ilginç spor aktivitelerinden biri. Bu eşsiz spor, doğanın kalbine dalmanın yanı sıra, zorlukları aşma ve kişisel sınırları zorlama fırsatı sunuyor. Bu spor, sadece vücut gücünü değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı da test ediyor. Dağcılığın en önemli kısmı soğukkanlı olabilmek.