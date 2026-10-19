Klodya Medina Kimdir, Nereli? İstinyePark'ta Protesto Edilen Klodya Medina Hakkında Neler Biliniyor?
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İstanbul Sarıyer'deki İstinyePark AVM'de 18 Ekim 2026 Pazar günü yaşanan protesto, Klodya Medina adını gündemin ilk sıralarına taşıdı. Yaklaşık 20-25 kişilik bir grubun AVM'de karşısına çıktığı Klodya Medina'nın kim olduğu, nereli olduğu ve neden protesto edildiği merak ediliyor. Sizler için kamuoyuna yansıyan bilgileri ve öne sürülen iddiaları derledik.
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Klodya Medina, İstinyePark AVM'de bir grubun protestosuyla karşılaştı.
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Klodya Medina Kimdir?
Klodya Medina Hakkında Hangi İddialar Var?
İstinyePark'ta Ne Oldu?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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