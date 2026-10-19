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Klodya Medina Kimdir, Nereli? İstinyePark'ta Protesto Edilen Klodya Medina Hakkında Neler Biliniyor?

Klodya Medina Kimdir, Nereli? İstinyePark'ta Protesto Edilen Klodya Medina Hakkında Neler Biliniyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 08:58
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İstanbul Sarıyer'deki İstinyePark AVM'de 18 Ekim 2026 Pazar günü yaşanan protesto, Klodya Medina adını gündemin ilk sıralarına taşıdı. Yaklaşık 20-25 kişilik bir grubun AVM'de karşısına çıktığı Klodya Medina'nın kim olduğu, nereli olduğu ve neden protesto edildiği merak ediliyor. Sizler için kamuoyuna yansıyan bilgileri ve öne sürülen iddiaları derledik.

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Klodya Medina, İstinyePark AVM'de bir grubun protestosuyla karşılaştı.

Klodya Medina, İstinyePark AVM'de bir grubun protestosuyla karşılaştı.

Filistin destekçisi olduğu belirtilen grup, AVM'de alışveriş sırasında karşılaştıkları Klodya Medina'ya tepki gösterdi. Grup Türk ve Filistin bayrakları açıp slogan attı. Taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından gerginlik büyüdü. Haberlere göre olayda silah ya da bıçak kullanılmadı.

Klodya Medina Kimdir?

Klodya Medina Kimdir?

Haberlerde adı Klodya Medina Halfon olarak geçiyor; bazı kaynaklarda Klodya Medina Hason ve Klaudia Medina Halfon yazımları da kullanılıyor. Klodya Medina'nın mesleği, yaşı ve doğum yeri hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kamuoyunda tanınan bir isim değildi; adı, hakkındaki iddialar ve İstinyePark'taki protestoyla gündeme geldi.

Klodya Medina Nereli, Hangi Ülkenin Vatandaşı?

Klodya Medina'nın vatandaşlığına ilişkin bilgiler kaynaktan kaynağa farklılık gösteriyor. Bazı bilgilerde Türkiye vatandaşı olduğu belirtilirken, bazı haberlerde Türkiye ve İsrail çifte vatandaşı olduğu ileri sürülüyor. Bu bilgi resmi bir kaynak tarafından doğrulanmış değil.

Klodya Medina Hakkında Hangi İddialar Var?

Klodya Medina Hakkında Hangi İddialar Var?

Bazı kaynaklar, Klodya Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiğini ve bu kişilere İstanbul'da sağlık ile konaklama hizmeti sunulmasında rol aldığını iddia ediyor. Hareket ayrıca bu hizmetlerin vergisiz, usulsüz ve sertifikasız biçimde verildiğini öne sürüyor. Söz konusu iddialar resmi makamlarca doğrulanmış değil; Klodya Medina'nın da iddialara ilişkin bir açıklaması kamuoyuna yansımadı.

İstinyePark'ta Ne Oldu?

İstinyePark'ta Ne Oldu?

Protesto sırasında gerginliğin büyümesi üzerine AVM'ye bir ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bazı haberlere göre AVM tedbir amacıyla boşaltıldı. Klodya Medina, AVM görevlileri ve güvenlik güçleri eşliğinde AVM'den uzaklaştırıldı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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