Klodya Medina Kimdir, Nereli? İstinyePark'ta Protesto Edilen Klodya Medina Hakkında Neler Biliniyor?

Haberlerde adı Klodya Medina Halfon olarak geçiyor; bazı kaynaklarda Klodya Medina Hason ve Klaudia Medina Halfon yazımları da kullanılıyor. Klodya Medina'nın mesleği, yaşı ve doğum yeri hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kamuoyunda tanınan bir isim değildi; adı, hakkındaki iddialar ve İstinyePark'taki protestoyla gündeme geldi.

Klodya Medina Nereli, Hangi Ülkenin Vatandaşı?

Klodya Medina'nın vatandaşlığına ilişkin bilgiler kaynaktan kaynağa farklılık gösteriyor. Bazı bilgilerde Türkiye vatandaşı olduğu belirtilirken, bazı haberlerde Türkiye ve İsrail çifte vatandaşı olduğu ileri sürülüyor. Bu bilgi resmi bir kaynak tarafından doğrulanmış değil.