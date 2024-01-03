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TikTok İçin Soru-Cevap Videosu Çekerken 13 Yıllık Arkadaşının Yaşını Yeni Öğrenen Genç Şoke Oldu

TikTok İçin Soru-Cevap Videosu Çekerken 13 Yıllık Arkadaşının Yaşını Yeni Öğrenen Genç Şoke Oldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 14:04

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'@bihterziyangil' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, TikTok videosu çekerken yakın arkadaşının yaşını öğrendiği anlara ait paylaşımıyla viral oldu.

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Soru-cevap videosu çekmek için kamera karşısına geçen genç, arkadaşına soru yönelteceği sırada '24 yaşındasın' dedi. 13 yıllık arkadaşının verdiği cevap ise '24 mü yaşındayım? 26 oldum ben' oldu.

Soru-cevap videosu çekmek için kamera karşısına geçen genç, arkadaşına soru yönelteceği sırada '24 yaşındasın' dedi. 13 yıllık arkadaşının verdiği cevap ise '24 mü yaşındayım? 26 oldum ben' oldu.

13 yıllık arkadaşının 24 değil de 26 yaşında olduğunu öğrenen genç ise o anlarda şoke oldu.

13 yıllık arkadaşının 24 değil de 26 yaşında olduğunu öğrenen genç ise o anlarda şoke oldu.

İşte o anlar: 👇

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