THY'den Olimpiyatlarda Altın Madalya Kazanan Azerbaycanlı Sporculara Pastalı Jest

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkeleri Azerbaycan'a 2 altın madalya kazandıran Hidayet Heyderov ve Zelim Kotsoyev, Türk Hava Yolları seferinde pastalı sürprizle karşılandı.
İsimleri anons edilen ikili, yolcular tarafından alkışlandıktan sonra pasta kesti.
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2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden Hidayet Haydarov ve erkekler 100 kiloda mücadele eden Zelim Kotsoyev ülkelerine iki altın madalya kazandırdı.
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İki sporcunun isimleri Türk Hava Yolları (THY) seferinde kabin ekibi tarafından anons edildi. Yolcuların alkışları arasında uçağa binen ikiliye pasta sürprizi yapıldı.
Sporcuların o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte görüntüler; 📹
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