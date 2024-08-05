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THY'den Olimpiyatlarda Altın Madalya Kazanan Azerbaycanlı Sporculara Pastalı Jest

THY'den Olimpiyatlarda Altın Madalya Kazanan Azerbaycanlı Sporculara Pastalı Jest

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.08.2024 - 15:22

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2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkeleri Azerbaycan'a 2 altın madalya kazandıran Hidayet Heyderov ve Zelim Kotsoyev, Türk Hava Yolları seferinde pastalı sürprizle karşılandı.

İsimleri anons edilen ikili, yolcular tarafından alkışlandıktan sonra pasta kesti.

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2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden Hidayet Haydarov ve erkekler 100 kiloda mücadele eden Zelim Kotsoyev ülkelerine iki altın madalya kazandırdı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden Hidayet Haydarov ve erkekler 100 kiloda mücadele eden Zelim Kotsoyev ülkelerine iki altın madalya kazandırdı.

İki sporcunun isimleri Türk Hava Yolları (THY) seferinde kabin ekibi tarafından anons edildi. Yolcuların alkışları arasında uçağa binen ikiliye pasta sürprizi yapıldı.

İki sporcunun isimleri Türk Hava Yolları (THY) seferinde kabin ekibi tarafından anons edildi. Yolcuların alkışları arasında uçağa binen ikiliye pasta sürprizi yapıldı.

Sporcuların o anları sosyal medyada gündem oldu. İşte görüntüler; 📹

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