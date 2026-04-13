Tesadüf Değil: Beyniniz Yeni Öğrendiğiniz Şeyleri Neden Sürekli Karşınıza Çıkarıyor?

Baader-Meinhof fenomeni veya frekans yanılgısı, yeni öğrendiğimiz bir bilginin aniden her yerde karşımıza çıkıyor gibi görünmesi durumudur. Aslında bu bilgi daha önce de çevremizde mevcuttu, ancak dikkatimizi çekmiyordu. Stanford Üniversitesi'nden dilbilimci Arnold Zwicky, 2005 yılında bu fenomeni ilk kez bilimsel literatürde 'frekans yanılgısı' olarak tanımlamıştır.

Bu fenomen, iki temel bilişsel sürecin birleşiminden oluşur: seçici dikkat ve doğrulama yanlılığı. Minnesota Üniversitesi'nden nöropsikolog Patricia Reuter-Lorenz'in 2019 araştırmasına göre, beynimiz yeni öğrenilen bilgileri daha önemli kategorisine alarak, bu bilgilere karşı duyarlılığımızı artırır.

Beyin Bu Yanılgıyı Nasıl Yaratır?

Baader-Meinhof fenomeninin arkasındaki ana mekanizma, retiküler aktivasyon sistemi (RAS) olarak adlandırılan beyin yapısıdır. Johns Hopkins Tıp Okulu'ndan nörolog Dr. Mark Hallett'in 2020 çalışmasında belirttiği gibi, RAS beyin sapında yer alan ve hangi bilgilerin bilinçli farkındalığımıza ulaşacağını filtreleyen kritik bir sistemdir.

RAS, günde yaklaşık 11 milyon bit bilgi alan beynimizin, sadece 40 bit kadarını bilinçli olarak işlememizi sağlar. Yeni öğrendiğimiz bir kavram, RAS tarafından 'önemli' olarak etiketlenince, bu kavramla ilgili çevresel uyaranlar daha kolay fark edilir hale gelir.