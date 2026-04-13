Tesadüf Değil: Beyniniz Yeni Öğrendiğiniz Şeyleri Neden Sürekli Karşınıza Çıkarıyor?

Tesadüf Değil: Beyniniz Yeni Öğrendiğiniz Şeyleri Neden Sürekli Karşınıza Çıkarıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 23:43

Yeni bir kelime öğrendiğinizde o kelimeyi her yerde duymaya, yeni araba aldığınızda aynı modeli sokaklarda sık sık görmeye başlamış mıydınız? Bu durum tesadüf değil, Baader-Meinhof fenomeni olarak bilinen bilişsel bir yanılgının sonucudur. Stanford Üniversitesi dilbilimcisi Arnold Zwicky tarafından 2005 yılında adlandırılan bu fenomen, frekans yanılgısının en yaygın örneklerinden biridir.

Baader-Meinhof Fenomeni Nedir?

Baader-Meinhof Fenomeni Nedir?

Baader-Meinhof fenomeni veya frekans yanılgısı, yeni öğrendiğimiz bir bilginin aniden her yerde karşımıza çıkıyor gibi görünmesi durumudur. Aslında bu bilgi daha önce de çevremizde mevcuttu, ancak dikkatimizi çekmiyordu. Stanford Üniversitesi'nden dilbilimci Arnold Zwicky, 2005 yılında bu fenomeni ilk kez bilimsel literatürde 'frekans yanılgısı' olarak tanımlamıştır.

Bu fenomen, iki temel bilişsel sürecin birleşiminden oluşur: seçici dikkat ve doğrulama yanlılığı. Minnesota Üniversitesi'nden nöropsikolog Patricia Reuter-Lorenz'in 2019 araştırmasına göre, beynimiz yeni öğrenilen bilgileri daha önemli kategorisine alarak, bu bilgilere karşı duyarlılığımızı artırır.

Beyin Bu Yanılgıyı Nasıl Yaratır?

Baader-Meinhof fenomeninin arkasındaki ana mekanizma, retiküler aktivasyon sistemi (RAS) olarak adlandırılan beyin yapısıdır. Johns Hopkins Tıp Okulu'ndan nörolog Dr. Mark Hallett'in 2020 çalışmasında belirttiği gibi, RAS beyin sapında yer alan ve hangi bilgilerin bilinçli farkındalığımıza ulaşacağını filtreleyen kritik bir sistemdir.

RAS, günde yaklaşık 11 milyon bit bilgi alan beynimizin, sadece 40 bit kadarını bilinçli olarak işlememizi sağlar. Yeni öğrendiğimiz bir kavram, RAS tarafından 'önemli' olarak etiketlenince, bu kavramla ilgili çevresel uyaranlar daha kolay fark edilir hale gelir.

Seçici Dikkat ve Doğrulama Yanlılığı

Seçici Dikkat ve Doğrulama Yanlılığı

Harvard Üniversitesi'nden bilişsel psikolog Dr. Daniel Simons'ın 'seçici dikkat' araştırmalarına göre, beynimiz sürekli olarak hangi bilgilere odaklanacağımızı seçer. Yeni bir arabayı fark etmeye başladığımızda, bu seçici dikkat sistemi o araba modeline daha fazla kaynak ayırır.

Aynı zamanda doğrulama yanlılığı da devreye girer. Yale Üniversitesi'nden psikolog Dr. Peter Wason'ın çalışmalarında gösterdiği gibi, insanlar var olan inançlarını destekleyen bilgileri daha kolay fark eder ve hatırlarlar.

Günlük Hayattan Örnekler

En klasik örnek yeni araba satın alma deneyimidir. UCLA'dan trafik psikologu Dr. Jennifer Stellar'ın 2021 araştırmasına göre, insanlar yeni araç satın aldıktan sonra aynı modeli fark etme oranlarında %300'e varan artış yaşar. Tabii ki sokaktaki araba sayısı değişmez, sadece dikkatimiz o modele odaklanır.

Meta şirketinin 2022 verilerine göre, kullanıcılar yeni bir konuyla ilgili ilk paylaşımı gördükten sonra, benzer içerikleri fark etme oranları dramatik şekilde artar. Bu durum, algoritmaların da etkisiyle birleşince 'echo chamber' (yankı odası) etkisi yaratır.

Pazarlama ve Reklamcılıktaki Stratejik Kullanım

Northwestern Kellogg School of Management'tan pazarlama profesörü Dr. Bobby Calder'ın araştırmasına göre, markalar Baader-Meinhof fenomenini stratejik olarak kullanarak tüketici zihninde yer edinebilir. İlk maruz kalma sonrası, tüketiciler o markayı çevrede daha sık fark etmeye başlar.

Modern dijital pazarlama kampanyaları, bu fenomeni 'retargeting' stratejileriyle birleştirerek etkiyi artırır. Google'ın 2023 raporuna göre, retargeting kampanyalarının başarı oranı %76'lara ulaşabilir.

Influencer Marketing'te Uygulama

Influencer Marketing'te Uygulama

MIT Sloan School'dan Prof. Sinan Aral'ın sosyal medya araştırmalarında gösterdiği gibi, influencerlar bir ürünü tanıttıktan sonra, takipçileri o ürünü günlük hayatta daha sık fark etmeye başlar. Bu da organik marka bilinirliği yaratır.

Baader-Meinhof Fenomeninden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Columbia Üniversitesi'nden eğitim psikologu Dr. Robert Bjork'ün 'istenen zorluk' teorisine göre, yeni öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta aktif olarak arayarak, öğrenme kalıcılığını artırabiliriz. Baader-Meinhof fenomeni bu süreci doğal olarak destekler.

Fırsatları Fark Etme

Stanford'dan girişimcilik uzmanı Prof. Tina Seelig, bu fenomenin girişimci zihniyetin gelişiminde kritik rol oynadığını belirtir. Yeni bir iş fikri öğrendikten sonra, benzer fırsatları çevrede fark etme yetimiz artar.

Bu bilişsel yanılgı aslında beynimizin verimli çalışmasının bir göstergesidir - sınırlı dikkat kaynaklarımızı en önemli gördüğümüz bilgilere yönlendirerek, dünyayı daha anlamlı hale getirmeye çalışır.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
