Sakın Gözlerinize İnanmayın! Beynimiz Sahte Bir Plastiği Saniyeler İçinde Vücudun Parçası İlan Ediyormuş

Matthew Botvinick ve Jonathan Cohen'in 1998'de Nature dergisinde yayımladıkları çığır açan araştırma, beynimizin beden sahipliği algısının şaşırtıcı derecede esnek olduğunu kanıtladı. Deneyde katılımcılar masaya otururken, gerçek elleri bir paravanla gizleniyor ve önlerine plastik bir el konuluyor. Araştırmacılar hem gerçek hem de sahte eli aynı anda ve aynı şekilde fırçalıyor.

Bu basit ama etkili deney sonucunda katılımcılar, plastik elin kendi elleri olduğunu hissetmeye başlıyor. Harvard Üniversitesi'nden Botvinick'in bulgularına göre, bu yanılsama ortalama 11.3 saniye içinde gerçekleşiyor ve katılımcıların %85'inde gözlemleniyor.

Yanılsama sırasında beynin somatosensoryal korteksinde önemli değişiklikler meydana geliyor. fMRI görüntülemeleri, ventral premotör korteks ve inferior parietal lobülde aktivite artışı gösteriyor - bu bölgeler dokunsal ve görsel bilgileri birleştiren bölgeler.