Sakın Gözlerinize İnanmayın! Beynimiz Sahte Bir Plastiği Saniyeler İçinde Vücudun Parçası İlan Ediyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
1998'de yapılan devrimsel bir deney, insan beyninin beden algısının ne kadar kolayca manipüle edilebileceğini ortaya koydu. Kauçuk el yanılsaması olarak bilinen bu fenomen, günümüzde sanal gerçeklik teknolojisinden protez tedavilerine kadar geniş bir uygulama alanı buluyor.

Kauçuk El Yanılsaması Nedir ve Nasıl Çalışır?

Matthew Botvinick ve Jonathan Cohen'in 1998'de Nature dergisinde yayımladıkları çığır açan araştırma, beynimizin beden sahipliği algısının şaşırtıcı derecede esnek olduğunu kanıtladı. Deneyde katılımcılar masaya otururken, gerçek elleri bir paravanla gizleniyor ve önlerine plastik bir el konuluyor. Araştırmacılar hem gerçek hem de sahte eli aynı anda ve aynı şekilde fırçalıyor.

Bu basit ama etkili deney sonucunda katılımcılar, plastik elin kendi elleri olduğunu hissetmeye başlıyor. Harvard Üniversitesi'nden Botvinick'in bulgularına göre, bu yanılsama ortalama 11.3 saniye içinde gerçekleşiyor ve katılımcıların %85'inde gözlemleniyor.

Yanılsama sırasında beynin somatosensoryal korteksinde önemli değişiklikler meydana geliyor. fMRI görüntülemeleri, ventral premotör korteks ve inferior parietal lobülde aktivite artışı gösteriyor - bu bölgeler dokunsal ve görsel bilgileri birleştiren bölgeler.

Propriyosepsiyon: Bedenimizi Nasıl Hissediyoruz?

Propriyosepsiyon, vücudumuzun uzaydaki konumu ve parçalarının birbirine göre durumu hakkındaki içsel farkındalığımız. Bu 'altıncı his' sayesinde gözlerimizi kapatarak burnumuza dokunabilir, karanlıkta yürüyebiliriz.

Karolinska Enstitüsü'nden Henrik Ehrsson'ın 2007 yılından itibaren yaptığı araştırmalar, propriyosepsiyonun ne kadar karmaşık bir sistem olduğunu ortaya koyuyor. Ehrsson'ın tüm vücut yanılsaması deneyleri, insanların kendi bedenlerinin dışında bir konumdan kendilerini gözlemleyebildiğini ve bu deneyimi gerçek olarak hissedebildiğini gösteriyor.

İsveçli araştırmacının bulgularına göre, beyin sürekli olarak görsel, dokunsal ve proprioseptif bilgileri entegre ederek 'ben' algısını oluşturuyor. Bu süreçte temporoparietal junction (TPJ) kritik rol oynuyor - bu bölge hasar gördüğünde beden sahipliği bozuklukları ortaya çıkabiliyor.

VR Teknolojisi ve Sanal Beden Deneyimi

Günümüzde kauçuk el yanılsaması prensibi, sanal gerçeklik teknolojisiyle birleşerek yeni ufuklar açıyor. Stanford Üniversitesi Virtual Human Interaction Lab'dan Jeremy Bailenson'ın 2020'deki araştırmaları, VR ortamında avatar bedeninin benimsenmesinin gerçek davranışları değiştirdiğini gösteriyor.

Meta (eski Facebook) Reality Labs'ın 2023 verilerine göre, kullanıcıların %78'i VR deneyimi sırasında avatar bedenlerini kendi bedenleriymişçesine hissediyor. Bu fenomen 'Proteus etkisi' olarak adlandırılıyor ve sanal karakterin özelliklerinin kullanıcının davranışlarını etkilemesi anlamına geliyor.

VR'da beden sahipliği yanılsaması özellikle empati geliştirme çalışmalarında kullanılıyor. Farklı yaş, cinsiyet veya ırktaki avatarlar üzerinden deneyim yaşayan kişilerde önyargı azalması gözlemleniyor.

Phantom Limb Sendromu ve Tedavi Uygulamaları

Kauçuk el yanılsamasının en önemli klinik uygulamalarından biri phantom limb sendromunun tedavisi. Ampüte hastaların %90'ında görülen bu durumda, olmayan uzuvda ağrı hissediliyor.

Imperial College London Tamar Makin'in 2022 araştırmalarına göre, ayna terapisi ve sanal gerçeklik kombinasyonu phantom ağrıyı %65 oranında azaltıyor. Bu yöntemde hastalar, sağlam uzuvlarının hareketlerini izleyerek beynin motor korteksini yeniden eğitiyorlar.

İtalya'da Sant'Anna School of Advanced Studies'den Silvestro Micera'nın geliştirdiği nöroprotezler, dokunsal geri bildirim sağlayarak kullanıcıların protez uzuvları kendi vücutlarının parçası gibi hissetmelerini sağlıyor. 2024 verilerine göre, bu teknoloji kullanan hastaların %83'ü protezi doğal bir uzuv gibi deneyimliyor.

Gelecekteki Uygulamalar ve Etik Boyutlar

Beden sahipliği yanılsaması araştırmaları, beyin-bilgisayar arayüzlerinden uzaktan robotik kontrole kadar geniş bir yelpazede gelişmeler vaat ediyor. Ancak bu teknolojilerin kimlik algısı ve kişisel sınırlar üzerindeki potansiyel etkileri de tartışma konusu.

Kauçuk el yanılsaması, beynimizin plastisitesinin ve adaptasyon yeteneğinin muhteşem bir kanıtı. Bu basit deney, beden algımızın ne kadar esnek olduğunu ve teknolojinin bu esnekliği nasıl kullanabileceğini gösteriyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
