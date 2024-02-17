Taksicilere Beddua Eden Kadın: 'Yaksalar Onları Keşke Ölülerini Canlı Canlı'

İstanbul'da taksiye binen bir kadın, kendisini daha önce dolandırmaya çalışan kişilere beddua etti.
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O kadın, kendisini taksiye almadığını ve dolaştırarak taksimetrenin fazla tutmasına neden olduğunu iddia ettiği taksicilere beddua etti.
O kadın ettiği bedduada, 'Yaksalar onları keşke ölülerini canlı canlı' dedi.
İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülmüştü.
İşte taksicilere beddua eden kadının o anları: 👇
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