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Taksicilere Beddua Eden Kadın: 'Yaksalar Onları Keşke Ölülerini Canlı Canlı'

Taksicilere Beddua Eden Kadın: 'Yaksalar Onları Keşke Ölülerini Canlı Canlı'

Taksi Taksici
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 11:47

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İstanbul'da taksiye binen bir kadın, kendisini daha önce dolandırmaya çalışan kişilere beddua etti.

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O kadın, kendisini taksiye almadığını ve dolaştırarak taksimetrenin fazla tutmasına neden olduğunu iddia ettiği taksicilere beddua etti.

O kadın, kendisini taksiye almadığını ve dolaştırarak taksimetrenin fazla tutmasına neden olduğunu iddia ettiği taksicilere beddua etti.

O kadın ettiği bedduada, 'Yaksalar onları keşke ölülerini canlı canlı' dedi.

O kadın ettiği bedduada, 'Yaksalar onları keşke ölülerini canlı canlı' dedi.

İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülmüştü.

İzmir'de taksi şoförlüğü yapan Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülmüştü.

Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Delil Aysal dün hakim karşısına çıkmıştı.

İşte taksicilere beddua eden kadının o anları: 👇

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