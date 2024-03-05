Takipçilerinden Gelen İstek Parçaları Birleştirerek Ortaya Muhteşem Bir Çalışma Çıkaran Keman Sanatçısı

'@besteviolin' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan keman sanatçısı Beste Derin, takipçilerinden gelen çok fazla isteği gerçekleştirmek için, istekleri birleştirerek bir paylaşım yaptı.
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Beste Derin o videosunda 'Sizlerden gelen istekleri birleştiriyorum' derken, gelen isteklerin de ekran görüntülerini paylaştı.
'Mutlu ol yeter', 'Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler', 'Ağlama ben ağlarım' ve 'Aşk nerden nereye' şarkılarını birleştirerek keman ile çalan kadının paylaşımı da viral oldu.
İşte o muhteşem paylaşım: 👇
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