Suudi Arabistan'a Taşınan Fenomen, 'Kadınlar Böyle Gezebiliyor mu?' Sorularını Cevapladı

'Suudi Arabistan'a taşınıyoruz videomla ilgili yapılan bazı yorumlara cevap veriyorum. Herkes tesettürlü gezmem gerektiğini düşünmüş ama aslında böyle bir zorunluluk yok. Kısa kollu gezmek bile mümkün ama ben saygı duymak adına bu şekilde gezmeyi tercih ediyorum. Oturduğumuz sitede böyle rahat da giyinebiliyorum. Hatta ilk geldiğimde göbeği açık giymiştim ve hiç rahatsız olmadık. Kadınların çoğu konuda özgür olmadığı düşünülse de istedikleri gibi geziyorlar, çalışıyorlar ve araba kullanıyorlar. Burada tek başıma taksiye bindiğim için çok şaşırmıştınız. Çoğu yerde kadın ile erkek sırası ayrı olduğu için kadınlar daha az sıra bekliyor. Erkekler kadınların kişisel alanına saygı duyuyor.'