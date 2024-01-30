Suudi Arabistan'a Taşınan Fenomen, 'Kadınlar Böyle Gezebiliyor mu?' Sorularını Cevapladı

'@gmzeakpnar' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan ve eşiyle birlikte Suudi Arabistan'a taşındığını açıklayan Gamze Güngör isimli dijital içerik üreticisi, açıklama videosundan sonra gelen yorumlara cevap verdi.
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Gamze Güngör, Suudi Arabistan'a taşındıktan sonra bol bol gezerek gezdiği yerlere ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.
Ancak Gamze Güngör'ün gezerken giydiği kıyafetler birçok kişinin dikkatini çekmiş ve 'Suudi Arabistan'da başörtü zorunlu değil mi?' gibi yorumlar gelmişti.
Gamze Güngör'ün Suudi Arabistan'a taşındıktan sonra yaptığı o paylaşım: 👇
O videoya ise, 'Suudi Arabistan'da böyle gezilebiliyor mu?' gibi birçok yorum geldi. 👇
Gamze Güngör ise gelen o yorumlara bir cevap videosu çekti.
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Birçok kişinin merak ettiği soruları yanıtlayan fenomenin o videosu: 👇
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