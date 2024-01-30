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Suudi Arabistan'a Taşınan Fenomen, 'Kadınlar Böyle Gezebiliyor mu?' Sorularını Cevapladı

Suudi Arabistan'a Taşınan Fenomen, 'Kadınlar Böyle Gezebiliyor mu?' Sorularını Cevapladı

Arya
Arya - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 13:07

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'@gmzeakpnar' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan ve eşiyle birlikte Suudi Arabistan'a taşındığını açıklayan Gamze Güngör isimli dijital içerik üreticisi, açıklama videosundan sonra gelen yorumlara cevap verdi.

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Gamze Güngör, Suudi Arabistan'a taşındıktan sonra bol bol gezerek gezdiği yerlere ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Gamze Güngör, Suudi Arabistan'a taşındıktan sonra bol bol gezerek gezdiği yerlere ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Fenomen Gamze Güngör daha önce de eşine her sabah kahvaltı hazırladığı videosu ile viral olmuştu: 👇

Ancak Gamze Güngör'ün gezerken giydiği kıyafetler birçok kişinin dikkatini çekmiş ve 'Suudi Arabistan'da başörtü zorunlu değil mi?' gibi yorumlar gelmişti.

Ancak Gamze Güngör'ün gezerken giydiği kıyafetler birçok kişinin dikkatini çekmiş ve 'Suudi Arabistan'da başörtü zorunlu değil mi?' gibi yorumlar gelmişti.

Gamze Güngör'ün Suudi Arabistan'a taşındıktan sonra yaptığı o paylaşım: 👇

O videoya ise, 'Suudi Arabistan'da böyle gezilebiliyor mu?' gibi birçok yorum geldi. 👇

O videoya ise, 'Suudi Arabistan'da böyle gezilebiliyor mu?' gibi birçok yorum geldi. 👇

Gamze Güngör ise gelen o yorumlara bir cevap videosu çekti.

Gamze Güngör ise gelen o yorumlara bir cevap videosu çekti.

'Suudi Arabistan'a taşınıyoruz videomla ilgili yapılan bazı yorumlara cevap veriyorum. Herkes tesettürlü gezmem gerektiğini düşünmüş ama aslında böyle bir zorunluluk yok. Kısa kollu gezmek bile mümkün ama ben saygı duymak adına bu şekilde gezmeyi tercih ediyorum. Oturduğumuz sitede böyle rahat da giyinebiliyorum. Hatta ilk geldiğimde göbeği açık giymiştim ve hiç rahatsız olmadık. Kadınların çoğu konuda özgür olmadığı düşünülse de istedikleri gibi geziyorlar, çalışıyorlar ve araba kullanıyorlar. Burada tek başıma taksiye bindiğim için çok şaşırmıştınız. Çoğu yerde kadın ile erkek sırası ayrı olduğu için kadınlar daha az sıra bekliyor. Erkekler kadınların kişisel alanına saygı duyuyor.'

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Birçok kişinin merak ettiği soruları yanıtlayan fenomenin o videosu: 👇

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