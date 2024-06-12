Survivor'ın Yarı Final Olaylarından Feyza Altun'un Evrim Alasya Desteğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'ın Yarı Final Olaylarından Feyza Altun'un Evrim Alasya Desteğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Haziran Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Mustafa dışında başına gelmedik kalmayan bir de Nursema vardı. Kamera arkasından görüntüler paylaşıldı.
2. Geçtiğimiz akşam sezon finali ile ekranlara ara veren Bahar'da Timur'un ciğerini vermek için Bahar'la kurban pazarlığına girmesi çok güldürdü.
3. Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya hakkındaki iddialara yanıt vermişti. Feyza Altun iddiaları ortaya atan hesaba sert çıktı.
4. Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalaycıoğlu, Survivor'daki favori yarışmacıları açıkladı.
5. Kısmetse Olur ilk sezonundan tanıdığımız Çağrı, ATV'de yayınlanan Mutfak Bahane isimli yemek programına katıldı. Çağrı'nın durup durup bir yerlerden çıkması sosyal medyada goygoya neden oldu.
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6. Survivor All Star yarışmacısı Nefise, Yunan takımında yer alan Fanis'e olan ilgisiyle sık sık gündem olurken, bu defa Fanis'e "Odun" deyip aşkını yineleyerek karşılık bekledi.
7. Bahar dizisinin başrolünde oynayan Demet Evgar kızı Mavi'yi sete getirdi. Birlikte sette çektirdikleri fotoğraf içimizi ısıttı!😍
8. NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda aldığı yüksek reytinglerle ikinci sezonu garantilerken, yeni sezona doğru kadrosunda oyuncu değişiklikleri olacağı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'nın başrol oyuncularından biri diziden ayrılıyor.
9. Survivor tarihinin en iddialı ve sevilen yarışmacılarından Ogeday Girişken finale doğru adım adım ilerilerken, Survivor'a tekrardan katılıp katılmayacağı konusunda açıklama yaptı.
10. Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı, o dönem Survivor'ın en konuşulan ismi olurken yıllar sonra yarışma hakkına açıklamada bulunup özlediğini itiraf etti.
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11. Survivor All Star'da son derece kalabalık bir sezonun sonuna gelindi. İstanbul'da yarı finalde bulunacak dört yarışmacının ardından sayı ikiye düşecek ve şampiyon sonunda belli olacak. Uzun süren mücadelenin ardından elenen her yarışmacının bir favorisinin olduğu büyük finalde, Poyraz'ın yakın arkadaşı Ogeday'ı desteklememesi tepki çekti!
12. Kızılcık Şerbeti'nde Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran bir sezon finali daha geride kaldı. Finalde mükemmel erkek sandığımız Giray'ın kötü çıkması şokuyla karşılaşınca adeta yıkılmıştık. Giray'ın yapacağı kötülükleri ve nedenini düşünürken ortaya atılan iddia iyice kafalarımızı karıştırdı!
13. Survivor'da finalist olmayı garantileyen ilk isim olan Batuhan, önceki yıllarda şampiyonların verdiği pozun aynısını vermeye devam ediyor. Pozu kendine totem yapan Batuhan'ın bu hali sosyal medyanın diline düştü.
14. Survivor All Star'ın yarı finali için İstanbul'da kurulan parkur basitliğiyle gündem oldu. Çocuk oyuncağı gibi görülen parkur goygoy etkisi yarattı!
15. Survivor All Star yarı finalinde Nefise ve Batuhan'ın parkurla ilgili sözleri sonrası sansür için müziğin sesinin açılıp yarışmacıların sesinin kısılması "torpil mi dönüyor?" düşüncesini yeniden akıllara getirdi.
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16. Survivor All Star'da büyük finalin finalistleri belli oldu! Yarışmaya hangi yarışmacı veda etti?
17. 2019'dan bu yana TV ekranlarında göremediğimiz Neslihan Atagül, sonunda AY Yapım'ın yepyeni projesiyle ekranlara dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre İşgal Günlerinde Aşk dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak.
18. Survivor All Star'da final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde buluşan Merve Aydın ve Yunus Emre'nin birlikte yaptıkları paylaşım sonrası Merve'yle yakın arkadaş olan Nagihan'dan tepki gecikmedi.
19. Sezon finaline girecek Güldür Güldür Show'un son bölümünde Ekrem İmamoğlu skecine yer verildi. Kahkahaya boğan skeçte Mahir İpek'in İmamoğlu'na benzerliği dikkat çekti.
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