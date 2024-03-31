Survivor'daki 2 Diskalifiyeden Bahar'da Rengin'in Kocasının Gelişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki 2 Diskalifiyeden Bahar'da Rengin'in Kocasının Gelişine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
31 Mart Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Başladığı günden itibaren TV ekranlarında fırtına gibi esen Bahar'da hem ortalığı karıştıracak hem de hikayeyi güçlendirecek bir adım atılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Rengin'in eşi dahil oluyor.
2. Survivor’da sakatlıklar da yaşanan kavgalar ve olaylar kadar bitmeden devam ediyor. Survivor’da kırmızı takımdaki yarışmacılardan Gizem Memiç ve mavi takımdaki yarışmacılardan Yağmur yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Survivor’dan diskalifiye edildi. İki yarışmacının da Survivor’a sakatlık nedeniyle veda ettiğini Acun Ilıcalı ada konseyinde duyurdu.
3. Survivor’ın en fazla ceza alan yarışmacısı olan Yunus Emre, doğrum gününde de ceza almadan duramadı. Ogeday ile yaşadığı gerginlik sonrasında küfürler eden, Survivor yapım ekibinden de bir kişiye sert tepkiler veren Yunus Emre yine ceza aldı. Konsey de uyarılarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor’ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre’nin önce doğum gününü kutladı sonra da ceza verdi.
4. Kanal D'nin çok konuşulan dizisi Taş Kağıt Makas bu hafta Çarşamba günü yayımlanacak yeni bölümünde tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Eylem Tok ve oğlunun sorumlusu olduğu ölümlü kaza işlenecek. Dizinin son fragmanı kısa sürede tüm dikkatleri çekti...
5. TV ekranlarına bambaşka bir hava getiren Bahar ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirvede yer almayı başardı. Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar da oyunculuğuyla izleyenleri adeta büyülüyor. Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu karşısında ünlü isimler de beğenilerini açıklarken, bu kervana Elçin Sangu da katıldı.
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