Survivor Berna'nın Nefise Açıklamasından Somer Şef'in Sakalsız Haline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Berna'nın Nefise Açıklamasından Somer Şef'in Sakalsız Haline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Temmuz Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Sosyal medya aleminde Inside Out 2 duygularıyla dizi karakterlerinin eşleştirilmesi kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü eşleştirme ise X'te @SekerKiz138052 adıyla paylaşım yapan bir kullanıcıdan geldi. Kendisi Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'ini Inside Out filmindeki duygularla eşleştirdi. Gelin Cüneyd Efendi'nin öfke, neşe ve hüzün dolu o eşleşmiş hallerine hep birlikte bakalım.
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NOW'un yeni sezonda ekranlara gelecek dizisi 'Hayat Hırsızı'nın kadrosu şekillenmeye başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide birbirinden genç ve başarılı oyuncular yer aldı. Detaylar içerikte!
MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu yüzünü kaplayan sakallarıyla özdeşleşirken, Somer Şef'in sakalsız hali ortaya çıktı.
Kanal D yaz dönemi için dizi ve yarışma programlarıyla iyi bir performans sergilerken, bu defa Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun sunacağı Password yarışmasını duyurdu.
Show TV'nin efsane programı Dünya Güzellerim'in yeni versiyonu Dünya Güzellerim Tatilde'de olay olan anlar yaşandı. Seray Sever ve Safiye Soyman'ın havuza girdiği programda Safiye Soyman'ın peruk taktığı ortaya çıkarken, peruk Sever'in elinde kaldı.
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Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan Berker Güven, asla oynamam dediği rolleri söyledi.
Survivor 2024'ün en büyük iddialarından biri Berna ve Nefise'nin aşk yaşadığı iddialarıydı. Nefise yarışmanın ardından cinsel yönelimini açıklayarak konuya açıklık getirirken, konu hakkında Berna'dan da yanıt geldi.
TRT 1'in 4 sezondur devam eden dizisi Gönül Dağı 5. sezon onayı alırken, dizinin başrolü Berk Atan'ın kadrodan ayrılacağı iddia edildi.
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için yarışmacı seçimleri tam gaz devam ederken, bugün 6 yarışmacı adayının dahil olduğu düelloda ilk yarışmacı belirlendi.
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