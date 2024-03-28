Survivor Adem'in Açıklamalarından Dizilerdeki Sevişme Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Adem'in Açıklamalarından Dizilerdeki Sevişme Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Mart Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star 2024 sezonu dilimizden düşmüyor. Sadece yarışmaya katılan eski isimler değil, kadroda yer almayan eski Survivorlar da gündemimizden düşmüyor. Bu isimlerden biri de Katarsis'e katılan Adem Kılıççı. Survivor'ın gerçek yüzünü anlatan ve Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu söyleyen Adem Kılıççı'nın itirafları oldukça dikkat çekecek!
Ekranların sevilen dizisi Bahar, gerçek hayatta yaşanmış çıktı. Bir X kullanıcısı, Bahar'daki hikayenin birebir aynısını yaşadığını ve başına gelenleri anlattı. Kullanıcının hikayesi herkesi şoka uğrattı.
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ın Mesut'u olarak bilinen Şevket Çoruh geçtiğimiz yıllarda diziden ayrılmıştı. Çoruh, ayrıla kararını neden aldığını anlattı.
Geçtiğimiz gün sosyal medya, Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'nden sonra, Kızıl Goncalar dizisinde rol alacağı iddiası ile karışmıştı. Abdullah, o iddalara yanıt verdi.
Bugüne kadar televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik, partnerler gördük. Kimilerinin uyumu pek hoşumuza gitmedi, kimilerinin yakaladığı kimya ise kendisine hayran etti. Baba Candır dizisinde partner olan Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk de en sevilen çift arasındaydı. Fakat kendilerine nazar değmişti... Sevilen partnerlerden barışma sinyali geldi.
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Kızılcık Şerbeti yeni bölümlerinin yanı sıra fragmanlarıyla da heyecanı had safhaya ulaştırırken, Fatih ve Görkem'in dillere destan bir düğünle evlendiği yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Görkem'in ilk günden Pembe'ye ayar verip mosmor yaptığı fragmana tepki yağdı.
Dizi ve filmlerdeki sevişme sahnelerinin nasıl çekildiği her zaman büyük merak konusu olurken, Peak Mag kanalına konuk olan set çalışanı Neslihan Aydın bu konuya açıklık getirdi.
Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Ceren Yalazoğlu Karakoç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı City'de görüntülenen Yalazoğlu, özel hayatına dair açıklamalardan dizinin dikkat çeken karakteri 'Abdullah Ünal'a birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin setinden sık sık keyifli paylaşımlar geliyor. Özellikle de dizinin güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu ile Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın etkileşim paylaşımları ve aralarındaki espriler dikkat çekiyor. Fakat bu sefer ki biraz farklı! Kim kimden etkileşim kasıyor...
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