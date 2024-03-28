'Bahar' Dizisindeki Aldatılma Hikayesini Birebir Yaşayan Kadının Anlattıklarına Şok Olacaksınız!
'Bahar' Dizisindeki Aldatılma Hikayesini Birebir Yaşayan Kadının Anlattıklarına Şok Olacaksınız!
Kaynak: https://twitter.com/odtumottu/status/...
Ekranların sevilen dizisi Bahar, gerçek hayatta yaşanmış çıktı. Bir X kullanıcısı, Bahar'daki hikayenin birebir aynısını yaşadığını ve başına gelenleri anlattı. Kullanıcının hikayesi herkesi şoka uğrattı.
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Bazen izlediğimiz dizi ve filmlerde kendimizi buluruz. Ancak bu hikaye pek de öyle değil. Neredeyse dizide anlatılanlardan esinlenilmiş gibi...
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ı neredeyse izlemeyenimiz yok. Hem komedi hem de dram yüklü bir hikaye olan Bahar'ı hepimiz çok sevdik. Ancak yaşamak ister miydiniz, bir düşünün...
Dizide 2 çocuk annesi Bahar'ın hayat mücadelesini izliyoruz. Eşi tarafından aldatıldığını henüz bilmeyen Bahar, zaten buna ihtimal vermeyecek kadar da temiz kalpli.
Bahar'ın eşi, Timur ile ilişkisini izlerken tırnaklarını yiyenler için gerçek hayatta yaşandığını bilmek epey sinir bozucu olabilir. Ama hal bu...
Bir X kullanıcısı geçtiğimiz günlerde, Salı günü yayınlanan diziden bir sahneyi alıntılayarak hayat hikayesini anlattı.
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Son bölümde Bahar'ın gençliğinde 2'inci çocuğuna hamile olduğu haberini alan eşi Timur'un gözyaşlarına boğulduğunu izlemiştik. Ancak bu gözyaşları sevinçten değil, Rengin ile yaşayamadığı ilişkidendi. Yani, aslında can sıkıcı bir aldatma sahnesi...
Kullanıcı o sahneyi alıntılayarak "Bu gerçek bu arada... Benim babama, erkek kardeşim doğacakken bir fenalık basıyor, bir açılıyor, bir bayılıyor, kendinden geçiyor. Yataklara düşüyor" diye yazdı.
Annesi ise babasının, masumane ekonomik-manevi olarak korktuğunu zannediyor. "Korkma büyütürüz ikisini de ben okula ara verdim yaş farkı az ne güzel büyürler istersen annemlere yakın kalalım biraz büyüdüklerinde tekrar taşınırız" diyor.
Ancak sonra kayınvalidesinden öğreniyor ki meğer başka biri varmış. Adamın derdi aşkını yaşayamadığındanmış...
"Dedem, babam bekarken o kadınla evlenmek isteyince izin vermemiş. O kadın da başkası ile evlenmiş. Çocuğuna babamın adını koymuş..."
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"Babam evlendikten sonra da halamlar gelip gidip 'Aklı sende diye kadını gazlamışlar'. Hal böyle olunca aşk yeniden alevlenmiş. Babamla annem bu yüzden ayrıldılar."
Kullanıcıların hikayeye yorumları şöyleydi...
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