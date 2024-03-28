Küslükleriyle Hepimizi Üzen Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ten Yıllar Sonra Barışma Sinyalleri!

Bugüne kadar televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik, partnerler gördük. Kimilerinin uyumu pek hoşumuza gitmedi, kimilerinin yakaladığı kimya ise kendisine hayran etti.

Baba Candır dizisinde partner olan Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk de en sevilen çift arasındaydı.

Fakat kendilerine nazar değmişti...