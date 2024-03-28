Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Küslükleriyle Hepimizi Üzen Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ten Yıllar Sonra Barışma Sinyalleri!

Küslükleriyle Hepimizi Üzen Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ten Yıllar Sonra Barışma Sinyalleri!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 16:07

Bugüne kadar televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik, partnerler gördük. Kimilerinin uyumu pek hoşumuza gitmedi, kimilerinin yakaladığı kimya ise kendisine hayran etti. 

Baba Candır dizisinde partner olan Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk de en sevilen çift arasındaydı.

Fakat kendilerine nazar değmişti...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, ekranın en sevilen yüzleri arasında.

Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, ekranın en sevilen yüzleri arasında.

Ege'nin Hamsisi, Yedi Güzel Adam gibi yapımlarda başarılı bir oyunculuğa imza atarak adını duyurmayı başarmıştı Uraz Kaygılaroğlu. Daha sonra kendisini pek çok dizide, filmde ve dijital projelerde izledik.

Şimdilerde Sakla Beni dizisiyle ekranlara gelen Uraz Kaygılaroğlu, sempatik tavırları ve karizmasıyla da magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Şimdilerde Sakla Beni dizisiyle ekranlara gelen Uraz Kaygılaroğlu, sempatik tavırları ve karizmasıyla da magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Oyunculuk kariyeri bir yana dursun, kendisinin özel hayatı da büyük bir merak konusu...

Başarılı oyuncu ayrıca 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyunuyla da seyirci karşısına çıkıyor.

Başarılı oyuncu ayrıca 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyunuyla da seyirci karşısına çıkıyor.

Bugüne kadar yüzlerce kişi tarafından izlenen oyuna ilgi oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyük bir emeğin verildiği bu oyunda, Uraz Kaygılaroğlu'na pek çok başarılı oyuncu eşlik ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu, bu tiyatro oyununda beraber sahne aldığı Nezaket Erden ile zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Ancak bu paylaşımlarda dikkatleri çeken bir detay var!

Uraz Kaygılaroğlu, bu tiyatro oyununda beraber sahne aldığı Nezaket Erden ile zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Ancak bu paylaşımlarda dikkatleri çeken bir detay var!

Nezaket Erden'in Berna Koraltürk'e bir hayli benzemesi...

Nezaket Erden'i Berna Koraltürk'e benzettiyseniz, yalnız değilsiniz!

Nezaket Erden'i Berna Koraltürk'e benzettiyseniz, yalnız değilsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımında sadece bu yorumlar var neredeyse.

Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımında sadece bu yorumlar var neredeyse.

Bir de "barışmanız gerek" yorumları...

Bir de "barışmanız gerek" yorumları...

Peki kimdir Berna Koraltürk? Neden Uraz Kaygılaroğlu ile barışması bu kadar isteniyor? Gelin hemen özetleyelim. 👇🏻

Peki kimdir Berna Koraltürk? Neden Uraz Kaygılaroğlu ile barışması bu kadar isteniyor? Gelin hemen özetleyelim. 👇🏻

Aklımızda deli sorular...

Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk, TRT ekranlarında yayınlanan Baba Candır dizisinde birlikte rol almışlardı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk, TRT ekranlarında yayınlanan Baba Candır dizisinde birlikte rol almışlardı.

2015 yılında başlayan Baba Candır, sıcak bir aile ortamı sunmuş, hem dram hem komediyi de bir arada götürmüştü.

2 sezon boyunca ekranlara gelen Baba Candır'ın en sevilen sahneleri ise hiç şüphesiz Haluk ve Ece'nin sahneleriydi.

2 sezon boyunca ekranlara gelen Baba Candır'ın en sevilen sahneleri ise hiç şüphesiz Haluk ve Ece'nin sahneleriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Haluk ve Ece'nin kah eğlenceli kah duygusal sahneleri, Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ün başarılı oyunculuğu sayesinde arşa çıkmıştı.

Haluk ve Ece'nin kah eğlenceli kah duygusal sahneleri, Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ün başarılı oyunculuğu sayesinde arşa çıkmıştı.

İkili o dönemlerde set dışında da oldukça iyi anlaşıyordu gördüğümüz kadarıyla.

Uraz ve Berna ikilisinin tatlılığı, uyumu, artık diziyi bile geride bırakmış, canlandırdıkları Haluk ve Ece'den daha çok konuşulur hale gelmişlerdi.

Uraz ve Berna ikilisinin tatlılığı, uyumu, artık diziyi bile geride bırakmış, canlandırdıkları Haluk ve Ece'den daha çok konuşulur hale gelmişlerdi.

Fakat ne olduysa oldu, ekranların sevilen çifti arasına bir soğukluk girdi. Küs oldukları söylenen ikili, dizinin bitmesinin ardından hiç bir araya gelmedi.

Fakat ne olduysa oldu, ekranların sevilen çifti arasına bir soğukluk girdi. Küs oldukları söylenen ikili, dizinin bitmesinin ardından hiç bir araya gelmedi.

Fakat diziyi severek izleyen binlerce kişi, ikilinin barışması için elinden geleni yapmaya hazırdı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ün şehir efsanesi gibi dolaşan küslüğünü bitirecek bir hamle ise Berna Koraltürk'ten geldi!

Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ün şehir efsanesi gibi dolaşan küslüğünü bitirecek bir hamle ise Berna Koraltürk'ten geldi!

Berna Koraltürk, Uraz Kaygılaroğlu'nün Dünya Tiyatro Günü'nde sergilediği Aşık Shakespeare oyununa gitti.

Berna Koraltürk ayrıca Uraz Kaygılaroğlu'nu hikayesinde paylaşmayı da ihmal etmedi!

Berna Koraltürk ayrıca Uraz Kaygılaroğlu'nu hikayesinde paylaşmayı da ihmal etmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bitti mi? Hayır! Yıllardır küs olan ikili birbirini sosyal medyadan da takip etmeye başladı.

Bitti mi? Hayır! Yıllardır küs olan ikili birbirini sosyal medyadan da takip etmeye başladı.

Bu detay, ikilinin bir fanı olan Twitter kullanıcısının dikkatinden kaçmadı!

Bu barışma sinyalleri bile bu kadar sevindirdiyse, gerisini siz düşünün!

Bu barışma sinyalleri bile bu kadar sevindirdiyse, gerisini siz düşünün!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?