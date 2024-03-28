Küslükleriyle Hepimizi Üzen Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ten Yıllar Sonra Barışma Sinyalleri!
Küslükleriyle Hepimizi Üzen Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ten Yıllar Sonra Barışma Sinyalleri!
Bugüne kadar televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik, partnerler gördük. Kimilerinin uyumu pek hoşumuza gitmedi, kimilerinin yakaladığı kimya ise kendisine hayran etti.
Baba Candır dizisinde partner olan Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk de en sevilen çift arasındaydı.
Fakat kendilerine nazar değmişti...
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Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Uraz Kaygılaroğlu, ekranın en sevilen yüzleri arasında.
Şimdilerde Sakla Beni dizisiyle ekranlara gelen Uraz Kaygılaroğlu, sempatik tavırları ve karizmasıyla da magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
Başarılı oyuncu ayrıca 'Aşık Shakespeare' adlı tiyatro oyunuyla da seyirci karşısına çıkıyor.
Uraz Kaygılaroğlu, bu tiyatro oyununda beraber sahne aldığı Nezaket Erden ile zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Ancak bu paylaşımlarda dikkatleri çeken bir detay var!
Nezaket Erden'i Berna Koraltürk'e benzettiyseniz, yalnız değilsiniz!
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Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımında sadece bu yorumlar var neredeyse.
Bir de "barışmanız gerek" yorumları...
Peki kimdir Berna Koraltürk? Neden Uraz Kaygılaroğlu ile barışması bu kadar isteniyor? Gelin hemen özetleyelim. 👇🏻
Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk, TRT ekranlarında yayınlanan Baba Candır dizisinde birlikte rol almışlardı.
2 sezon boyunca ekranlara gelen Baba Candır'ın en sevilen sahneleri ise hiç şüphesiz Haluk ve Ece'nin sahneleriydi.
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Haluk ve Ece'nin kah eğlenceli kah duygusal sahneleri, Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ün başarılı oyunculuğu sayesinde arşa çıkmıştı.
Uraz ve Berna ikilisinin tatlılığı, uyumu, artık diziyi bile geride bırakmış, canlandırdıkları Haluk ve Ece'den daha çok konuşulur hale gelmişlerdi.
Fakat ne olduysa oldu, ekranların sevilen çifti arasına bir soğukluk girdi. Küs oldukları söylenen ikili, dizinin bitmesinin ardından hiç bir araya gelmedi.
Uraz Kaygılaroğlu ve Berna Koraltürk'ün şehir efsanesi gibi dolaşan küslüğünü bitirecek bir hamle ise Berna Koraltürk'ten geldi!
Berna Koraltürk ayrıca Uraz Kaygılaroğlu'nu hikayesinde paylaşmayı da ihmal etmedi!
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Bitti mi? Hayır! Yıllardır küs olan ikili birbirini sosyal medyadan da takip etmeye başladı.
Bu barışma sinyalleri bile bu kadar sevindirdiyse, gerisini siz düşünün!
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