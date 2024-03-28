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Özge Özpirinçci'nin 'Antin Kuntin' Çocuk İtirafı Güldürdü!

Özge Özpirinçci'nin 'Antin Kuntin' Çocuk İtirafı Güldürdü!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 09:44

Ekranların başarılı oyuncusu Özge Özpirinçci, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor. Kimi zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Özpirinçci, son olarak aşk ve evlilik hayatına dair yaptığı itirafla güldürdü. 

Kaynak: Posta Gazetesi

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Özge Özpirinçci, yıllardır ekranların en sevilen ve başarılı oyuncuları arasında.

Özge Özpirinçci, yıllardır ekranların en sevilen ve başarılı oyuncuları arasında.

Henüz 20'li yaşlarında televizyon ekranlarında izlemeye başladığımız Özge Özpirinçci, bugüne kadar pek çok popüler dizide yer aldı. Komediden drama kendisini farklı karakterlerde izledik.

Özpirinçci, sık sık başarılı oyunculuğu, doğal ve samimi tavırları, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Özpirinçci, sık sık başarılı oyunculuğu, doğal ve samimi tavırları, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Özellikle Kadın adlı dizide hayat verdiği Bahar karakteriyle akıllarımıza kazınan Özge Özpirinçci, daha sonra dijital projelerde de yer aldı. 

Ancak televizyon ekranlarına bir süre ara vermişti.

Özge Özpirinçci'nin ekranlardan uzak kalmasının sebebi ise hamileliğiydi elbette.

Özge Özpirinçci'nin ekranlardan uzak kalmasının sebebi ise hamileliğiydi elbette.

Sevilen oyuncu, 2021 yılında sevgilisi Burak Yamantürk ile dünya evine girmişti. Daha sonra çiftimizden bir bebek müjdesi almıştık.

Sağlıkla dünyaya gelen ünlü çiftimizin kızı Mercan'ı ise doğum gününden sonra ilk kez görmüştük.

Sağlıkla dünyaya gelen ünlü çiftimizin kızı Mercan'ı ise doğum gününden sonra ilk kez görmüştük.

Ailecek pozlarını paylaşan Özge Özpirinçci,  'Sizinle her maceraya varım.' notunu düşerek herkesi mest etmeyi de başarmıştı.

Minik Mercan gözlerimizin önünde büyüdü, 2 yaşını doldurdu bile.

Minik Mercan gözlerimizin önünde büyüdü, 2 yaşını doldurdu bile.

Zaman zaman Özge Özpirinçci'nin paylaşımlarında gördüğümüz Mercan, 2 yaşını doldurdu. Her iki doğum gününde de ünlü isimlerin mütevazı kutlamaları dikkatlerden kaçmamıştı.

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Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Özge Özpirinçci'den son olarak bir aşk ve çocuk itirafı geldi.

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Özge Özpirinçci'den son olarak bir aşk ve çocuk itirafı geldi.

Şu sıralar Sandık Kokusu ile seyirci karşısına çıkan Özge Özpirinçci, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ortaya ise her zaman olduğu gibi ilginç cevaplar çıktı!

Eşi Burak Yamantürk'ün doğru insan olduğunu ne zaman anladığı sorulan Özpirinçci, "Daha onu görür görmez anında anladım” yanıtını verdi.

Eşi Burak Yamantürk'ün doğru insan olduğunu ne zaman anladığı sorulan Özpirinçci, "Daha onu görür görmez anında anladım” yanıtını verdi.

"Eşinizle birlikte yaptığınız en antin kuntin iş ne?" sorusuna ise "Kızımız Mercan!" cevabı geldi.

"Eşinizle birlikte yaptığınız en antin kuntin iş ne?" sorusuna ise "Kızımız Mercan!" cevabı geldi.

Sizin anlayacağınız Özge Özpirinçci, orijinalliğini yine konuşturdu! 😂

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