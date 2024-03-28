Özge Özpirinçci'nin 'Antin Kuntin' Çocuk İtirafı Güldürdü!

Ekranların başarılı oyuncusu Özge Özpirinçci, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor. Kimi zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Özpirinçci, son olarak aşk ve evlilik hayatına dair yaptığı itirafla güldürdü.

Kaynak: Posta Gazetesi