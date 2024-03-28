Özge Özpirinçci'nin 'Antin Kuntin' Çocuk İtirafı Güldürdü!
Özge Özpirinçci'nin 'Antin Kuntin' Çocuk İtirafı Güldürdü!
Ekranların başarılı oyuncusu Özge Özpirinçci, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor. Kimi zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Özpirinçci, son olarak aşk ve evlilik hayatına dair yaptığı itirafla güldürdü.
Kaynak: Posta Gazetesi
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Özge Özpirinçci, yıllardır ekranların en sevilen ve başarılı oyuncuları arasında.
Özpirinçci, sık sık başarılı oyunculuğu, doğal ve samimi tavırları, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Özge Özpirinçci'nin ekranlardan uzak kalmasının sebebi ise hamileliğiydi elbette.
Sağlıkla dünyaya gelen ünlü çiftimizin kızı Mercan'ı ise doğum gününden sonra ilk kez görmüştük.
Minik Mercan gözlerimizin önünde büyüdü, 2 yaşını doldurdu bile.
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Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Özge Özpirinçci'den son olarak bir aşk ve çocuk itirafı geldi.
Eşi Burak Yamantürk'ün doğru insan olduğunu ne zaman anladığı sorulan Özpirinçci, "Daha onu görür görmez anında anladım” yanıtını verdi.
"Eşinizle birlikte yaptığınız en antin kuntin iş ne?" sorusuna ise "Kızımız Mercan!" cevabı geldi.
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