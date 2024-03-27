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Tatlıtuğ Ailesinden Dubai Çıkartması: Dünyanın Sekizinci Harikasında Konaklayacaklar!

Tatlıtuğ Ailesinden Dubai Çıkartması: Dünyanın Sekizinci Harikasında Konaklayacaklar!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 12:09

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Hong Kong tatilinin ardından şimdi de soluğu Dubai'de aldı. Başak Dizer, sosyal medyadan oğlu Kurt Efe ile ilk pozunu paylaştı bile!

Başak Dizer'in paylaştığı konumdan ise, Tatlıtuğ ailesinin 'dünyanın 8. harikası' olarak adlandırılan yerde konaklayacaklarını öğrendik.

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2016 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, çocuk müjdesiyle herkesi sevindirmişti.

2016 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, çocuk müjdesiyle herkesi sevindirmişti.

Magazin gündeminin sevilen çifti olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi 2022 yılında kucaklarına aldı. O gün bugündür de minik ailenin birbirinden tatlı pozlarını görüyoruz.

Kıvanç Tatlıtuğ her ne kadar sosyal medyada pek aktif olmasa da Başak Dizer sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ her ne kadar sosyal medyada pek aktif olmasa da Başak Dizer sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Tatlıtuğ ailesi, oğulları Kurt Efe'nin gözlerden uzak büyümesi için ise ellerinden geleni yapıyor. Muhabirlerden gizledikleri çocuklarının fotoğrafını paylaşırken de oldukça dikkatliler.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinin final yapmasının ardından, Tatlıtuğ ailesi de soluğu tatilde aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinin final yapmasının ardından, Tatlıtuğ ailesi de soluğu tatilde aldı.

Gittikleri her yere oğulları Kurt Efe'yi de götürmeye çalışan çiftimiz, ailecek pozlarını da paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü çiftimiz ilk olarak Hong Kong'a giderek farklı kültürlerin, farklı lezzetlerin tadını çıkardı.

Ünlü çiftimiz ilk olarak Hong Kong'a giderek farklı kültürlerin, farklı lezzetlerin tadını çıkardı.

'Nereden biliyorsunuz?' derseniz, Başak Dizer'in sadece aile pozlarını değil, gördüğü, yediği, gezdiği yerlerin de çok güzel fotoğraflarını paylaştığını belirtelim.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong pozları ise magazin gündemine bomba gibi düşerek herkesin kalbini eritmişti!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong pozları ise magazin gündemine bomba gibi düşerek herkesin kalbini eritmişti!

Kurt Efe'nin ne kadar büyüdüğü de dikkatlerden kaçmamıştı tabii.

Hatta Kurt Efe o kadar büyüdü ki, Hong Kong'da 2 yaş sendromu belirtileri bile gösterdi;

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Başak Dizer'in 'Pazar' notunu düştüğü bu fotoğraf serisinde ise Kurt Efe'nin babasının yanında mutfağa girdiğini görmüştük.

Başak Dizer'in 'Pazar' notunu düştüğü bu fotoğraf serisinde ise Kurt Efe'nin babasının yanında mutfağa girdiğini görmüştük.

Yumuş yumuş bir pazar tatilinin ardından, Tatlıtuğ ailesi yeni bir maceraya daha atıldı gördüğümüz kadarıyla!

Havalimanından paylaşım yapan Başak Dizer ve ailesinin yeni rotasının neresi olduğu merak edilirken, yeni paylaşımda gizemli yerin Dubai olduğu ortaya çıktı.

Havalimanından paylaşım yapan Başak Dizer ve ailesinin yeni rotasının neresi olduğu merak edilirken, yeni paylaşımda gizemli yerin Dubai olduğu ortaya çıktı.

Kurt Efe ve Başak Dizer'in birbirinden güzel pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Kurt Efe ve Başak Dizer'in birbirinden güzel pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Başak Dizer, fotoğraflarında ayrıca konum da belirtmeyi unutmadı. Tatlıtuğ ailesi yalnızca Dubai'ye gitmekle kalmadı, Dubai'nin en meşhur yerinde konaklamayı tercih etti.

Peki Tatlıtuğ ailesi Dubai'de nerede kalacak? Elbette Palmiye Adası'nda...

Peki Tatlıtuğ ailesi Dubai'de nerede kalacak? Elbette Palmiye Adası'nda...

İnsan eli değen en büyük mimari projelerden birisi olarak kabul edilen Palmiye Adaları'nda toplamda 16 adet yaprak şeklinde adalar bulunuyor. Adanın toplam büyüklüğü ise 800 futbol sahası kadar.

Dubai'nin bu yapay Palmiye Adası, dünyanın 8. harikası olarak adlandırılıyor. Dünyanın en pahalı evlerine, otellerine ev sahipliği yapıyor.

Dubai'nin bu yapay Palmiye Adası, dünyanın 8. harikası olarak adlandırılıyor. Dünyanın en pahalı evlerine, otellerine ev sahipliği yapıyor.

Bakalım bu adadan başka paylaşımlar görecek miyiz?

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