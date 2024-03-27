Tatlıtuğ Ailesinden Dubai Çıkartması: Dünyanın Sekizinci Harikasında Konaklayacaklar!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Hong Kong tatilinin ardından şimdi de soluğu Dubai'de aldı. Başak Dizer, sosyal medyadan oğlu Kurt Efe ile ilk pozunu paylaştı bile!

Başak Dizer'in paylaştığı konumdan ise, Tatlıtuğ ailesinin 'dünyanın 8. harikası' olarak adlandırılan yerde konaklayacaklarını öğrendik.