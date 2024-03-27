Tatlıtuğ Ailesinden Dubai Çıkartması: Dünyanın Sekizinci Harikasında Konaklayacaklar!
Tatlıtuğ Ailesinden Dubai Çıkartması: Dünyanın Sekizinci Harikasında Konaklayacaklar!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Hong Kong tatilinin ardından şimdi de soluğu Dubai'de aldı. Başak Dizer, sosyal medyadan oğlu Kurt Efe ile ilk pozunu paylaştı bile!
Başak Dizer'in paylaştığı konumdan ise, Tatlıtuğ ailesinin 'dünyanın 8. harikası' olarak adlandırılan yerde konaklayacaklarını öğrendik.
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2016 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, çocuk müjdesiyle herkesi sevindirmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ her ne kadar sosyal medyada pek aktif olmasa da Başak Dizer sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinin final yapmasının ardından, Tatlıtuğ ailesi de soluğu tatilde aldı.
Ünlü çiftimiz ilk olarak Hong Kong'a giderek farklı kültürlerin, farklı lezzetlerin tadını çıkardı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong pozları ise magazin gündemine bomba gibi düşerek herkesin kalbini eritmişti!
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Başak Dizer'in 'Pazar' notunu düştüğü bu fotoğraf serisinde ise Kurt Efe'nin babasının yanında mutfağa girdiğini görmüştük.
Havalimanından paylaşım yapan Başak Dizer ve ailesinin yeni rotasının neresi olduğu merak edilirken, yeni paylaşımda gizemli yerin Dubai olduğu ortaya çıktı.
Kurt Efe ve Başak Dizer'in birbirinden güzel pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Peki Tatlıtuğ ailesi Dubai'de nerede kalacak? Elbette Palmiye Adası'nda...
Dubai'nin bu yapay Palmiye Adası, dünyanın 8. harikası olarak adlandırılıyor. Dünyanın en pahalı evlerine, otellerine ev sahipliği yapıyor.
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