Tatlıtuğ Ailesinin 2 Yaş Sendromu da Bir Başka: Kurt Efe Hong Kong Tatilinde Yaptı Yapacağını!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer şu sıralar Hong Kong tatilinde. Ailecek Hong Kong gezilerinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Başak Dizer, son olarak oğulları Kurt Efe'yi de paylaştı. 2 yaşına az bir zaman kalan Kurt Efe, elindeki karidesi bırakmadı!