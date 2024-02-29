Tatlıtuğ Ailesinin 2 Yaş Sendromu da Bir Başka: Kurt Efe Hong Kong Tatilinde Yaptı Yapacağını!
Tatlıtuğ Ailesinin 2 Yaş Sendromu da Bir Başka: Kurt Efe Hong Kong Tatilinde Yaptı Yapacağını!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer şu sıralar Hong Kong tatilinde. Ailecek Hong Kong gezilerinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Başak Dizer, son olarak oğulları Kurt Efe'yi de paylaştı. 2 yaşına az bir zaman kalan Kurt Efe, elindeki karidesi bırakmadı!
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2016 yılında hayatlarını birleştirmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, magazinin en sevilen çiftleri arasında.
Nisan ayında tam iki yaşına girecek olan Kurt Efe'yi bugüne kadar pek çok paylaşımda gördük.
Bu durum, ailenin Hong Kong seyahatinde de değişmedi. Tatlıtuğ ailesi, birkaç gündür Hong Kong'daki tatillerinden pozlar paylaşıyor.
Başak Dizer, Hong Kong tatilinden pek çok fotoğraf paylaştı bugüne kadar.
Tabii milyonların merakla beklediği Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ pozları da gelmedi değil!
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Peki Kurt Efe ne kadar büyüdü dersiniz? 2 yaş sendromunun belirtilerini gösterecek kadar. 😂
"Ben yapacağım" tutturmaları, ısrarcı olma, söz dinlememe, kıskançlık, öfke nöbetleri...
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