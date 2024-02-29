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Tatlıtuğ Ailesinin 2 Yaş Sendromu da Bir Başka: Kurt Efe Hong Kong Tatilinde Yaptı Yapacağını!

Tatlıtuğ Ailesinin 2 Yaş Sendromu da Bir Başka: Kurt Efe Hong Kong Tatilinde Yaptı Yapacağını!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 10:48

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer şu sıralar Hong Kong tatilinde. Ailecek Hong Kong gezilerinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Başak Dizer, son olarak oğulları Kurt Efe'yi de paylaştı. 2 yaşına az bir zaman kalan Kurt Efe, elindeki karidesi bırakmadı!

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2016 yılında hayatlarını birleştirmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, magazinin en sevilen çiftleri arasında.

2016 yılında hayatlarını birleştirmeye karar veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, magazinin en sevilen çiftleri arasında.

Paris'te sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çift, pek çok kişinin gıpta ederek baktığı aileler arasında. Çiftimiz, 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı.

Nisan ayında tam iki yaşına girecek olan Kurt Efe'yi bugüne kadar pek çok paylaşımda gördük.

Nisan ayında tam iki yaşına girecek olan Kurt Efe'yi bugüne kadar pek çok paylaşımda gördük.

Tabii bu paylaşımlarda Kurt Efe'nin yüzünü göremedik. Tatlıtuğ ve Dizer çifti, oğullarının yüzünü göstermeyi şimdilik tercih etmiyor.

Bu durum, ailenin Hong Kong seyahatinde de değişmedi. Tatlıtuğ ailesi, birkaç gündür Hong Kong'daki tatillerinden pozlar paylaşıyor.

Bu durum, ailenin Hong Kong seyahatinde de değişmedi. Tatlıtuğ ailesi, birkaç gündür Hong Kong'daki tatillerinden pozlar paylaşıyor.

Ailecek tatilin tadını çıkartan çift, yerel lezzetleri deneyimliyor, ünlü yerleri ziyaret ediyor.

Başak Dizer, Hong Kong tatilinden pek çok fotoğraf paylaştı bugüne kadar.

Başak Dizer, Hong Kong tatilinden pek çok fotoğraf paylaştı bugüne kadar.

Yediği yemekleri, içtiği çayları, giydiği kıyafetleri paylaşan Başak Dizer, Hong Kong kültürüne dair detayları da aktardı bu paylaşımlarında.

Tabii milyonların merakla beklediği Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ pozları da gelmedi değil!

Tabii milyonların merakla beklediği Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ pozları da gelmedi değil!

Her yeni fotoğrafta Kurt Efe'nin ne kadar büyüdüğüne yakından şahit oluyoruz! Bir maşallah demeden geçmeyelim şimdiden.

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Peki Kurt Efe ne kadar büyüdü dersiniz? 2 yaş sendromunun belirtilerini gösterecek kadar. 😂

Peki Kurt Efe ne kadar büyüdü dersiniz? 2 yaş sendromunun belirtilerini gösterecek kadar. 😂

Henüz iki yaşında olmayan Kurt Efe, eline aldığı karidesi bir türlü bırakmak bilmedi. Daha doğrusu, Kurt Efe'nin deyimiyle yengeç demeliyiz. 😂

"Ben yapacağım" tutturmaları, ısrarcı olma, söz dinlememe, kıskançlık, öfke nöbetleri...

"Ben yapacağım" tutturmaları, ısrarcı olma, söz dinlememe, kıskançlık, öfke nöbetleri...

Umarız Kurt Efe ve diğer tüm çocuklar bu bebeklikten çocukluğa geçiş sürecini sorunsuz atlatır!

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