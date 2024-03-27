Murat Kurum'un Seçim Hediyelerini Çöpe Attığı İçin Eleştirilen Murat Ünalmış Yorumlara Çok Sert Çıktı

Murat Ünalmış, paylaşımına şu sözlerle devam etti;

'Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye’de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum.'