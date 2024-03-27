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Murat Kurum'un Seçim Hediyelerini Çöpe Attığı İçin Eleştirilen Murat Ünalmış Yorumlara Çok Sert Çıktı

Murat Kurum'un Seçim Hediyelerini Çöpe Attığı İçin Eleştirilen Murat Ünalmış Yorumlara Çok Sert Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 09:56

Türkiye, 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adayların seçim çalışmalarını hızla yürüttüğü bugünlerde, vatandaşlara pek çok hediye de dağıtıldı. Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un hediyesine verdiği tepkiyle gündem oldu.

Eleştirilere maruz kalan Ünalmış, yorumlara ise çok sert çıktı.

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31 Mart yerel seçimlerine günler kala adaylar çalışmalarını hızla sürdürüyor.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala adaylar çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Tüm Türkiye Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken adaylar da imkanlarını kullanarak vatandaşlara kendilerini tanıtmayı amaçlıyor.

İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak konusu.

İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak konusu.

İBB Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Anket sonuçlarının merakla takip edildiği bu dönemde, başkan adayları da vatandaşlara vaatlerini duyurmaya hızla devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara pek çok hediye ürün yollanırken bu hediyelere tepki gösteren isim, ünlü oyuncu Murat Ünalmış oldu.

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara pek çok hediye ürün yollanırken bu hediyelere tepki gösteren isim, ünlü oyuncu Murat Ünalmış oldu.

Bugüne kadar Bir Zamanlar Çukurova, Gülcemal ve Yer Gök Aşk gibi ünlü dizilerde rol alan Ünalmış, verdiği tepkiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Murat Ünalmış, Murat Kurum adına verilen hediyelere tepki gösterdi. Sinirini ise sosyal medyadan paylaştı.

Murat Ünalmış, Murat Kurum adına verilen hediyelere tepki gösterdi. Sinirini ise sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına 'Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar' notunu düştü.

Ünalmış, hediyelik eşyaları çöpe attığı anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünalmış, hediyelik eşyaları çöpe attığı anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelen tepkilerin ardından adelet vurgulu bir paylaşım geldi ünlü isimden;

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Murat Ünalmış'a sosyal medyadan tepki yükselirken bir kullanıcı "İş istiyor diye yorumladım" paylaşımında bulundu.

Murat Ünalmış'a sosyal medyadan tepki yükselirken bir kullanıcı "İş istiyor diye yorumladım" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımı gören Murat Ünalmış ise tepkisiz kalmadı. Twitter hesabından bu paylaşıma sert çıktı.

"Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf farketmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür."

"Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf farketmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür."

Murat Ünalmış, paylaşımına şu sözlerle devam etti;

'Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye’de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum.'

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