Murat Kurum'un Seçim Hediyelerini Çöpe Attığı İçin Eleştirilen Murat Ünalmış Yorumlara Çok Sert Çıktı
Murat Kurum'un Seçim Hediyelerini Çöpe Attığı İçin Eleştirilen Murat Ünalmış Yorumlara Çok Sert Çıktı
Türkiye, 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adayların seçim çalışmalarını hızla yürüttüğü bugünlerde, vatandaşlara pek çok hediye de dağıtıldı. Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un hediyesine verdiği tepkiyle gündem oldu.
Eleştirilere maruz kalan Ünalmış, yorumlara ise çok sert çıktı.
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31 Mart yerel seçimlerine günler kala adaylar çalışmalarını hızla sürdürüyor.
İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak konusu.
Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara pek çok hediye ürün yollanırken bu hediyelere tepki gösteren isim, ünlü oyuncu Murat Ünalmış oldu.
Murat Ünalmış, Murat Kurum adına verilen hediyelere tepki gösterdi. Sinirini ise sosyal medyadan paylaştı.
Ünalmış, hediyelik eşyaları çöpe attığı anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
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Murat Ünalmış'a sosyal medyadan tepki yükselirken bir kullanıcı "İş istiyor diye yorumladım" paylaşımında bulundu.
"Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf farketmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür."
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