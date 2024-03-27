Oruç Tutan Aleyna Tilki'den Ramazan Paylaşımı: "Canım Allah'ım..."
Oruç Tutan Aleyna Tilki'den Ramazan Paylaşımı: "Canım Allah'ım..."
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugüne kadar seslendirdiği şarkılarla tanındı. Pek çok kişinin kalbinde taht kuran ünlü isim, paylaşımlarıyla da magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
Aleyna Tilki, son olarak Ramazan ayına dair bir paylaşımda bulunarak 'Oruç tutmak bana iyi hissettiriyor' dedi.
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'Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' şarkılarıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hem sesi ve şarkılarıyla hem de sahne performanslarıyla çok konuşuluyor.
Sahne alamadığı için isyan eden Aleyna Tilki'nin paylaşımı, müzik sektörüne bomba gibi düşmüştü.
Açıklamalarıyla gündem olan Aleyna Tilki'den bu kez Ramazan paylaşımı geldi.
"Oruç tutmak bana çok iyi hissettiriyor Canım Allah'ım..."
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