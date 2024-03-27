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Oruç Tutan Aleyna Tilki'den Ramazan Paylaşımı: "Canım Allah'ım..."

Oruç Tutan Aleyna Tilki'den Ramazan Paylaşımı: "Canım Allah'ım..."

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.03.2024 - 09:03

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugüne kadar seslendirdiği şarkılarla tanındı. Pek çok kişinin kalbinde taht kuran ünlü isim, paylaşımlarıyla da magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Aleyna Tilki, son olarak Ramazan ayına dair bir paylaşımda bulunarak 'Oruç tutmak bana iyi hissettiriyor' dedi.

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'Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' şarkılarıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

'Sen Olsan Bari' ve 'Cevapsız Çınlama' şarkılarıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Seslendirdiği şarkılarla pek çok kişi tarafından tanınmaya başlayan Aleyna Tilki, cover şarkılarıyla da oldukça beğenildi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hem sesi ve şarkılarıyla hem de sahne performanslarıyla çok konuşuluyor.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hem sesi ve şarkılarıyla hem de sahne performanslarıyla çok konuşuluyor.

Ancak geçtiğimiz aylarda Aleyna Tilki çok konuşulacak bir iddia atmıştı ortaya. Müzik sektöründe önde gelen isimlerin diğer sanatçılara imkan vermediğini söylemişti.

Sahne alamadığı için isyan eden Aleyna Tilki'nin paylaşımı, müzik sektörüne bomba gibi düşmüştü.

Sahne alamadığı için isyan eden Aleyna Tilki'nin paylaşımı, müzik sektörüne bomba gibi düşmüştü.

Ünlü yerlerde yalnızca belirli kişilerin sahne aldığını söyleyen Tilki, kendisine adil davranılmadığını söylemiş, daha önce kötü olaylar yaşadığı sahnelere yeniden çıkmaya zorlandığını iddia etmişti.

Açıklamalarıyla gündem olan Aleyna Tilki'den bu kez Ramazan paylaşımı geldi.

Açıklamalarıyla gündem olan Aleyna Tilki'den bu kez Ramazan paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ünlü isim bu kez de Ramazan'a dair bir paylaşımda bulundu. 

Aleyna Tilki, oruç tutmanın kendisine iyi geldiğini söyleyerek Allah'a dua etti.

"Oruç tutmak bana çok iyi hissettiriyor Canım Allah'ım..."

"Oruç tutmak bana çok iyi hissettiriyor Canım Allah'ım..."

Allah'a verdiği nimetler için şükreden Aleyna Tilki, Ramazan'ın ruhuna uyarak 'Olmayanlara da ver, yaşam mücadelesi verenlere yardım et.' duasında bulundu.

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