Oruç Tutan Aleyna Tilki'den Ramazan Paylaşımı: "Canım Allah'ım..."

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bugüne kadar seslendirdiği şarkılarla tanındı. Pek çok kişinin kalbinde taht kuran ünlü isim, paylaşımlarıyla da magazin manşetlerinden eksik olmuyor.

Aleyna Tilki, son olarak Ramazan ayına dair bir paylaşımda bulunarak 'Oruç tutmak bana iyi hissettiriyor' dedi.