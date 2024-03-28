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Merve Dizdar 17 Yaşından Bir Fotoğraf Paylaştı: O Zamandan Belliymiş!

Merve Dizdar 17 Yaşından Bir Fotoğraf Paylaştı: O Zamandan Belliymiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 08:48

Cannes ödüllü güzeller güzeli oyuncumuz Merve Dizdar, yer aldığı her projede adından söz ettiriyor. 17 yaşından bir fotoğraf paylaşan Dizdar gören herkese ' o zamandan belliymiş' dedirtti!

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Yıllardır pek çok projede yer alan Merve Dizdar, ülkemizin en başarılı isimlerinden birisi.

Yıllardır pek çok projede yer alan Merve Dizdar, ülkemizin en başarılı isimlerinden birisi.

Bugüne kadar dizi ve filmlerde rol alan ünlü isim, oyunculuğu, karakteri ve doğallığıyla izleyenlerden de takdir topluyor. Yer aldığı her projeyi yukarı taşımaya devam ediyor.

Merve Dizdar, özellikle Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteriyle akıllarımıza kazınmıştı.

Merve Dizdar, özellikle Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteriyle akıllarımıza kazınmıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan psikolojik dizi, izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oyunculuğu ise herkes tarafından takdir edilmişti.

Merve Dizdar daha sonra popüler dijital yapımlarda da rol aldı. Erşan Kuneri ve Magarsus dizilerinde adından söz ettirdi.

Merve Dizdar daha sonra popüler dijital yapımlarda da rol aldı. Erşan Kuneri ve Magarsus dizilerinde adından söz ettirdi.

Psikolojiden komediye oldukça geniş bir yelpazede rol alabilen Merve Dizdar, dijital projelerinde de oyunculuğunu konuşturmuştu.

2019 yılından beri süren Alice Müzikali'nde de Kedi rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı Merve Dizdar.

2019 yılından beri süren Alice Müzikali'nde de Kedi rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı Merve Dizdar.

Sizin anlayacağınız, on parmağında on marifet Merve Dizdar'ın rol almadığı tür kalmadı...

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde rol alan Merve Dizdar, oyunculuktaki başarısını ise uluslararası alanda kanıtlamış oldu.

Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde rol alan Merve Dizdar, oyunculuktaki başarısını ise uluslararası alanda kanıtlamış oldu.
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Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülüne layık görülmüştü.

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülüne layık görülmüştü.

Yaptığı konuşmayla da aldığı ödülünü Türkiye'deki kadınlara adamıştı ünlü isim.

Şimdilerde Ömer dizisinde de başarılı bir oyunculuğa imza atan Merve Dizdar'ın bugünlere geleceği ise henüz ergenlik yıllarından belliymiş!

Şimdilerde Ömer dizisinde de başarılı bir oyunculuğa imza atan Merve Dizdar'ın bugünlere geleceği ise henüz ergenlik yıllarından belliymiş!

Merve Dizdar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlamak için lise yıllarında yer aldığı bir tiyatro oyunundan fotoğraflarını paylaştı.

Merve Dizdar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlamak için lise yıllarında yer aldığı bir tiyatro oyunundan fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafın açıklamasına düştüğü not ise görenleri duygulandırmaya yetti;

27 Mart 2004…17 yaşındayım. Okulun ilk yılı. 27 Mart hazırlık telaşı kuliste. Akşam gösterimiz oluyor. Ben “Nina” oynuyorum. Tüm replikleri unuttuğumu düşünüyorum korkudan. “ Profesyonel hayata ilk geçiş, aman diyim kızım kendine gel” gibi asla işime yaramayacak motivasyon konuşmaları yapıyorum.

"Oyun bittiğinde, sınıf arkadaşlarımla sarılıyoruz. Kutlamalar başlıyor. Kendime diyorum “ İyi başlangıç Merve…” :)))"

"Oyun bittiğinde, sınıf arkadaşlarımla sarılıyoruz. Kutlamalar başlıyor. Kendime diyorum “ İyi başlangıç Merve…” :)))"

'Hepimizin Tiyatro günü kutlu olsun.' diyerek açıklamasını bitiren Merve Dizdar'ın ergen hallerine ise beğeni ve yorum yağdı!

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