Merve Dizdar 17 Yaşından Bir Fotoğraf Paylaştı: O Zamandan Belliymiş!
Merve Dizdar 17 Yaşından Bir Fotoğraf Paylaştı: O Zamandan Belliymiş!
Cannes ödüllü güzeller güzeli oyuncumuz Merve Dizdar, yer aldığı her projede adından söz ettiriyor. 17 yaşından bir fotoğraf paylaşan Dizdar gören herkese ' o zamandan belliymiş' dedirtti!
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Yıllardır pek çok projede yer alan Merve Dizdar, ülkemizin en başarılı isimlerinden birisi.
Merve Dizdar, özellikle Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteriyle akıllarımıza kazınmıştı.
Merve Dizdar daha sonra popüler dijital yapımlarda da rol aldı. Erşan Kuneri ve Magarsus dizilerinde adından söz ettirdi.
2019 yılından beri süren Alice Müzikali'nde de Kedi rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı Merve Dizdar.
Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde rol alan Merve Dizdar, oyunculuktaki başarısını ise uluslararası alanda kanıtlamış oldu.
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Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülüne layık görülmüştü.
Şimdilerde Ömer dizisinde de başarılı bir oyunculuğa imza atan Merve Dizdar'ın bugünlere geleceği ise henüz ergenlik yıllarından belliymiş!
Merve Dizdar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlamak için lise yıllarında yer aldığı bir tiyatro oyunundan fotoğraflarını paylaştı.
"Oyun bittiğinde, sınıf arkadaşlarımla sarılıyoruz. Kutlamalar başlıyor. Kendime diyorum “ İyi başlangıç Merve…” :)))"
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