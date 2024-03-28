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Nejat İşler Mutlulukla İlgili Yıllar Sonra Bile Hatırlanacak Yeni Bir Söze İmzasını Attı

Nejat İşler Mutlulukla İlgili Yıllar Sonra Bile Hatırlanacak Yeni Bir Söze İmzasını Attı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.03.2024 - 11:08

Nejat İşler zaman zaman verdiği röportajlardaki ikonik sözleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde erkeklerin oje sürmesine dair yaptığı 'keyfin raconu olmaz' sözü üzerine şimdi de mutlulukla ilgili bir söz geldi Nejat İşler'den.

Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtlayan Nejat İşler, yıllar sonra bile hatırlanacak bir söze yine imzasını attı.

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Bugüne kadar pek çok projede yer alan Nejat İşler, kendine has tarzıyla en popüler oyuncular arasında.

Bugüne kadar pek çok projede yer alan Nejat İşler, kendine has tarzıyla en popüler oyuncular arasında.

İlk olarak 1993 yılında seyirci karşısına çıkan ünlü isim, bugüne kadar pek çok popüler yapımda rol aldı. Magazin gündeminde ise yakından takip ediliyor.

Özellikle 'Kaybedenler Kulübü', 'Behzat Ç.' ve 'Çukur' gibi yapımlarla gündem olan Nejat İşler, bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Özellikle 'Kaybedenler Kulübü', 'Behzat Ç.' ve 'Çukur' gibi yapımlarla gündem olan Nejat İşler, bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Daha sonra kendisini başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde izleme şansı elde ettik.

Dijital platformlardaki projeleriyle de başarıya imza atan Nejat İşler, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde ise yakından takip ediliyor.

Dijital platformlardaki projeleriyle de başarıya imza atan Nejat İşler, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde ise yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde erkek oyuncuların oje sürmesi ve etek giymesi gündem olmuştu hatırlarsanız. Muhabir Online ekibinin bu konudaki sorularını yanıtlayan Nejat İşler, oldukça ikonik bir söze imza atmıştı.

Detaylara burada yer vermiştik;

Muhabir Online ekibi bu kez Nejat İşler'e "Mutlu musunuz?" sorunu yöneltti. Nejat İşler'in cevabı ise "Değilim. Mutluluk artık uzak bir ülke." oldu.

Muhabir Online ekibi bu kez Nejat İşler'e "Mutlu musunuz?" sorunu yöneltti. Nejat İşler'in cevabı ise "Değilim. Mutluluk artık uzak bir ülke." oldu.

Yine yıllarca unutulmayacak ikonik bir söze imza atmış gibi duruyor...

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Halil Kaya

Söylediklerinde anormal olan ne?

ömer

Biz keyifçi adamız abicim her türlü mutluyuz 👻👻

Thistle

Skicem, bi mutlu edemediniz şu adamı!