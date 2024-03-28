Nejat İşler Mutlulukla İlgili Yıllar Sonra Bile Hatırlanacak Yeni Bir Söze İmzasını Attı
Nejat İşler Mutlulukla İlgili Yıllar Sonra Bile Hatırlanacak Yeni Bir Söze İmzasını Attı
Nejat İşler zaman zaman verdiği röportajlardaki ikonik sözleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde erkeklerin oje sürmesine dair yaptığı 'keyfin raconu olmaz' sözü üzerine şimdi de mutlulukla ilgili bir söz geldi Nejat İşler'den.
Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtlayan Nejat İşler, yıllar sonra bile hatırlanacak bir söze yine imzasını attı.
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Bugüne kadar pek çok projede yer alan Nejat İşler, kendine has tarzıyla en popüler oyuncular arasında.
Özellikle 'Kaybedenler Kulübü', 'Behzat Ç.' ve 'Çukur' gibi yapımlarla gündem olan Nejat İşler, bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.
Dijital platformlardaki projeleriyle de başarıya imza atan Nejat İşler, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde ise yakından takip ediliyor.
Muhabir Online ekibi bu kez Nejat İşler'e "Mutlu musunuz?" sorunu yöneltti. Nejat İşler'in cevabı ise "Değilim. Mutluluk artık uzak bir ülke." oldu.
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Söylediklerinde anormal olan ne?
Biz keyifçi adamız abicim her türlü mutluyuz 👻👻
Skicem, bi mutlu edemediniz şu adamı!