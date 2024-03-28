Nejat İşler Mutlulukla İlgili Yıllar Sonra Bile Hatırlanacak Yeni Bir Söze İmzasını Attı

Nejat İşler zaman zaman verdiği röportajlardaki ikonik sözleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde erkeklerin oje sürmesine dair yaptığı 'keyfin raconu olmaz' sözü üzerine şimdi de mutlulukla ilgili bir söz geldi Nejat İşler'den.

Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtlayan Nejat İşler, yıllar sonra bile hatırlanacak bir söze yine imzasını attı.