Nejat İşler Erkekte Oje ve Etek Tartışmalarına Son Noktayı Koydu 'Keyfin Raconu Olmaz'

'Benim de sürmüşlüğüm var. Ama 90'larda 20 yaşındayken falan, 20'lerdeyken yani. Sonrasını bilmiyorum.' diyen Nejat İşler, 'sürülür mü şu an?' diyen muhabire ise 'Herkes keyfine göre gezsin, keyfin raconu olmaz.' dedi.