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Nejat İşler Erkekte Oje ve Etek Tartışmalarına Son Noktayı Koydu 'Keyfin Raconu Olmaz'

Nejat İşler Erkekte Oje ve Etek Tartışmalarına Son Noktayı Koydu 'Keyfin Raconu Olmaz'

Nejat İşler
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.03.2024 - 10:55

Son dönemlerde gündemden düşmeyen erkeklerin oje sürmesi ve etek giymesi bu kez de Nejat İşler'e soruldu! Kimilerinin karşı çıktığı, kimilerininse desteklediği konuya Nejat İşler'den her zamanki gibi özgün bir bakış açısıyla özel bir yorum geldi. Muhabir Online ekibinin sorularına yanıt veren İşler, 'Benim de sürmüşlüğüm' itirafıyla şaşırttı.

İşte, detaylar...

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Tiyatro sahnelerinde oyunculuğa başlayan Nejat İşler, ilk kez 1993 yılında 'Borsa' adlı televizyon dizisiyle ekranlarda yerini aldı. İşler'e popülerliği getiren ise "Gülbeyaz" ve "Aliye" dizileri oldu.

Tiyatro sahnelerinde oyunculuğa başlayan Nejat İşler, ilk kez 1993 yılında 'Borsa' adlı televizyon dizisiyle ekranlarda yerini aldı. İşler'e popülerliği getiren ise "Gülbeyaz" ve "Aliye" dizileri oldu.

'Kaybedenler Kulübü', 'Behzat Ç.', 'Çukur' ve 'İyi Adamın 10 Günü' gibi başarılı yapımlarda rol alan Nejat İşler son olarak 'Aile' dizisinde sevenleriyle buluştu.

'Kaybedenler Kulübü', 'Behzat Ç.', 'Çukur' ve 'İyi Adamın 10 Günü' gibi başarılı yapımlarda rol alan Nejat İşler son olarak 'Aile' dizisinde sevenleriyle buluştu.

Nejat İşler'in yeni filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü'nün ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

Nejat İşler'in yeni filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü'nün ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

Fakat başarılı oyuncu bu kez rol aldığı yapımlarla değil, son dönemlerde sık sık gündeme gelen erkeklerde oje tartışmasıyla karşımıza çıktı.

Sevilen oyuncu Nejat İşler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, erkekte oje ve etek tartışmasına yeni bir bakış açısı getirdi.

Sevilen oyuncu Nejat İşler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, erkekte oje ve etek tartışmasına yeni bir bakış açısı getirdi.

Muhabir Online'ın haberine göre İşler, kendisine yöneltilen son dönemlerin modasına ilişkin itiraflarda da bulundu.

Meğer oje modasını 20'lerinde keşfetmiş: 'Benim de sürmüşlüğüm var'

Meğer oje modasını 20'lerinde keşfetmiş: 'Benim de sürmüşlüğüm var'

'Benim de sürmüşlüğüm var. Ama 90'larda 20 yaşındayken falan, 20'lerdeyken yani. Sonrasını bilmiyorum.' diyen Nejat İşler, 'sürülür mü şu an?' diyen muhabire ise 'Herkes keyfine göre gezsin, keyfin raconu olmaz.' dedi.

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Sanıyoruz, İşler yorumuyla etek tartışmalarına da son noktayı koydu: Keyfin raconu olmaz.

Sanıyoruz, İşler yorumuyla etek tartışmalarına da son noktayı koydu: Keyfin raconu olmaz.

Ünlü oyuncu herkesin istediğini yapabileceğinin altını çizdikten sonra kendisine yöneltilen 'etek giyer misiniz?' sorusuna ise "İskoçya'daysam belki." yanıtıyla karşılık verdi.

Ünlü oyuncu herkesin istediğini yapabileceğinin altını çizdikten sonra kendisine yöneltilen 'etek giyer misiniz?' sorusuna ise "İskoçya'daysam belki." yanıtıyla karşılık verdi.

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