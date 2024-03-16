Nejat İşler Erkekte Oje ve Etek Tartışmalarına Son Noktayı Koydu 'Keyfin Raconu Olmaz'
Nejat İşler Erkekte Oje ve Etek Tartışmalarına Son Noktayı Koydu 'Keyfin Raconu Olmaz'
Son dönemlerde gündemden düşmeyen erkeklerin oje sürmesi ve etek giymesi bu kez de Nejat İşler'e soruldu! Kimilerinin karşı çıktığı, kimilerininse desteklediği konuya Nejat İşler'den her zamanki gibi özgün bir bakış açısıyla özel bir yorum geldi. Muhabir Online ekibinin sorularına yanıt veren İşler, 'Benim de sürmüşlüğüm' itirafıyla şaşırttı.
İşte, detaylar...
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Tiyatro sahnelerinde oyunculuğa başlayan Nejat İşler, ilk kez 1993 yılında 'Borsa' adlı televizyon dizisiyle ekranlarda yerini aldı. İşler'e popülerliği getiren ise "Gülbeyaz" ve "Aliye" dizileri oldu.
'Kaybedenler Kulübü', 'Behzat Ç.', 'Çukur' ve 'İyi Adamın 10 Günü' gibi başarılı yapımlarda rol alan Nejat İşler son olarak 'Aile' dizisinde sevenleriyle buluştu.
Nejat İşler'in yeni filmi 'Meraklı Adamın 10 Günü'nün ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.
Sevilen oyuncu Nejat İşler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, erkekte oje ve etek tartışmasına yeni bir bakış açısı getirdi.
Meğer oje modasını 20'lerinde keşfetmiş: 'Benim de sürmüşlüğüm var'
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Sanıyoruz, İşler yorumuyla etek tartışmalarına da son noktayı koydu: Keyfin raconu olmaz.
Ünlü oyuncu herkesin istediğini yapabileceğinin altını çizdikten sonra kendisine yöneltilen 'etek giyer misiniz?' sorusuna ise "İskoçya'daysam belki." yanıtıyla karşılık verdi.
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