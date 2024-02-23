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Sürpriz Doğum Günü Yapmak İstediği Arkadaşının Yüzüne Konfeti Patlatan Kadın

Sürpriz Doğum Günü Yapmak İstediği Arkadaşının Yüzüne Konfeti Patlatan Kadın

Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 15:14

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'@elanuraydn61' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, arkadaşının doğum gününü sürpriz bir şekilde kutlamak istedi.

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Arkadaşının evine giden ve zili çalarak konfeti hazırlığına giren genç, arkadaşı kapıyı tam açtığı sırada konfetiyi patlattı.

Arkadaşının evine giden ve zili çalarak konfeti hazırlığına giren genç, arkadaşı kapıyı tam açtığı sırada konfetiyi patlattı.

Zamanlama olarak oldukça iyi bir zamanlamaya sahip olan kadın, ancak nişan alma konusunda sınıfta kaldı. Konfetiyi arkadaşının yüzüne tutarak patlatan kadın kısa süreli bir şok durumuna neden oldu.

Zamanlama olarak oldukça iyi bir zamanlamaya sahip olan kadın, ancak nişan alma konusunda sınıfta kaldı. Konfetiyi arkadaşının yüzüne tutarak patlatan kadın kısa süreli bir şok durumuna neden oldu.

İşte o anlar: 👇

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