Psikologlara Göre Yemeği Eliyle Yiyen Kişilerin Ortak Noktası

Batı'da sofra adabının dışında görülen bu alışkanlık, dünyanın pek çok yerinde gündelik hayatın ta kendisi. Hindistan'da pilav ve sebze yemekleri parmak uçlarıyla toplanıyor, Etiyopya'da injera adı verilen ekşi mayalı yassı ekmek hem tabak hem kaşık görevi görüyor. Orta Doğu'nun birçok ülkesinde de ortak tabaktan elle yemek yaygın.

Bu sofralarda elle yemek dağınıklık sayılmıyor; aksine kuşaktan kuşağa aktarılan, aile bağlarını güçlendiren bir ritüel olarak görülüyor. Aslında bizim sofralarımız da bu gelenekten çok uzak değil. Lahmacun, dürüm, pide ya da ekmekle sıyrılan menemen tavası, çoğumuzun çatal bıçağa hiç ihtiyaç duymadığı yemekler.