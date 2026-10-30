Psikologlara Göre Yemeği Eliyle Yiyen Kişilerin Ortak Noktası
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Lahmacunu dürüm yapıp eline alan da, pideyi koparıp sosa banan da çoğu zaman aynı bakışla karşılaşır: 'Çatal bıçak yok mu?' Oysa psikologlar, yemeği elle yemenin bir görgü eksikliğinden çok daha fazlasını anlattığını söylüyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık duyularla, kültürel kimlikle ve yemekle kurulan duygusal bağla yakından ilişkili.
Kaynak: El Cronista
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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