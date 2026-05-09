article/comments
article/share
Haberler
Video
Sunucu Cem Öğretir Karizmatik Konuşmanın İnceliklerini Paylaştı

Sunucu Cem Öğretir Karizmatik Konuşmanın İnceliklerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2026 - 18:09

İçerik Devam Ediyor

Konuşma tarzımız ve ses tonumuz karşımızdaki kişi üzerinde sandığımızdan çok daha büyük bir etki bırakıyor. Araştırmalar iletişimin %38'inin ses tonuyla aktarıldığını gösteriyor. Aynı kelimeler farklı tonlarla tamamen farklı mesajlar taşıyor. Alçak ve kontrollü bir ses tonu güven uyandırırken yüksek ve hızlı bir ses tonu gerginlik ve belirsizlik hissi yaratıyor.

Sunucu Cem Öğretir, etkili ve karizmatik bir biçimde konuşmak isteyenler için bazı küçük detayları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki neymiş karizmatik konuşmanın sırrı?

Peki neymiş karizmatik konuşmanın sırrı?

Hızlı konuşmak bazen bilgili görünmeyi sağlat ama çoğu zaman anlaşılmayı güçleştirir. Yavaş ve ritmik bir tempo dinleyiciyi içine çekiyor. Önemli noktalarda yavaşlamak, vurgulanması gereken kelimelerde duraklamak konuşmaya doğal bir müzikal yapı kazandırıyor.

Karizmatik konuşmacıların en belirgin ortak özelliği duraklamayı bilmek. Bir cümleden sonra gelen o birkaç saniyelik sessizlik dinleyiciye düşünme ve özümseme fırsatı veriyor. Bu duraklama güvensizlik değil, tersine kontrol ve özgüven sinyali.

Karizmatik konuşma öğrenilebilir mi?  

Karizmatik konuşma doğuştan gelen bir yetenek değil, pratik ve farkındalıkla geliştirilen bir beceri. Kendi konuşma kaydını dinlemek, duraklamaları bilinçli yerleştirmek ve tempo değişikliklerini denemek bu beceriyi kısa sürede dönüştürebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın