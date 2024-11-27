Spotify'ın Yeni RADAR Türkiye Sanatçıları Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor!

Boy Uzatma Ameliyatı Olan Bir Adam Zaman İçerisindeki Değişimini Paylaştı
Evde İki Kedi Varken Muhabbet Kuşunu Kafesinden Çıkaran Ev Sahiplerine Tepki Yağdı
Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi: Bolu Belediyesi Ekipleri Dev Kardan Adam Yaptı
Kaza Müdahalesi Esnasında Çorapsız ve Ayakkabısız Çocuğu Görünce Kendi Çoraplarını Giydiren Kanatsız Melek!
Almanya'da Dubai Çikolatası Gibi Bir Akım Haline Gelen İlginç İçecek: "Ekmek Suyu"
Manzarası Büyüledi: Edinburgh’da Binilen Salıncak Gündem Oldu
Pastayı Görmeden Maytapları Görünce Yangın Çıktığını Sanan Çocuğun Korku Dolu Anları Güldürdü