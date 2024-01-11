Spor Salonunun Soyunma Odasında Sırt Kaslarını Kaydetmek İsterken Tuvaletten Gelen Ses ile Şoke Olan Kadın

Sık sık spor salonunda kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Tasha Braziliano isimli kadının bir videosu viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Spor yaptıktan sonra soyunma odasına giden ve sırt kaslarını kaydetmek için kamerasını kuran kadın, kayda başladığı sırada büyük bir şok yaşadı.
Tasha Braziliano kayda başladığı sırada soyunma odasının tuvaletinden bir ses geldi. Ses karşısında şoke olan kadın koşarak kamera kaydını durdurmak zorunda kaldı.
İşte o anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda