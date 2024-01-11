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Spor Salonunun Soyunma Odasında Sırt Kaslarını Kaydetmek İsterken Tuvaletten Gelen Ses ile Şoke Olan Kadın

Spor Salonunun Soyunma Odasında Sırt Kaslarını Kaydetmek İsterken Tuvaletten Gelen Ses ile Şoke Olan Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 15:22

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Sık sık spor salonunda kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Tasha Braziliano isimli kadının bir videosu viral oldu.

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Spor yaptıktan sonra soyunma odasına giden ve sırt kaslarını kaydetmek için kamerasını kuran kadın, kayda başladığı sırada büyük bir şok yaşadı.

Spor yaptıktan sonra soyunma odasına giden ve sırt kaslarını kaydetmek için kamerasını kuran kadın, kayda başladığı sırada büyük bir şok yaşadı.

Tasha Braziliano kayda başladığı sırada soyunma odasının tuvaletinden bir ses geldi. Ses karşısında şoke olan kadın koşarak kamera kaydını durdurmak zorunda kaldı.

Tasha Braziliano kayda başladığı sırada soyunma odasının tuvaletinden bir ses geldi. Ses karşısında şoke olan kadın koşarak kamera kaydını durdurmak zorunda kaldı.

İşte o anlar: 👇

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