Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuruna Tutuldu: Tamer Karadağlı'dan Bir Garip Semerkant Videosu!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Semerkant ziyareti esnasında çektirdiği video sosyal medyada alay konusu oldu. Videoda, bir platform üzerinde duran Karadağlı'nın etrafında kameranın döndüğü görüldü. Görüntüleri izleyenler, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde canlandırdığı Arif Işık'ın çekim sahnesine gönderme yaptı.
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne geldiği günden bu yana tartışmaların odağında olan Tamer Karadağlı, bu defa da Semerkant ziyaretinde çektirdiği videoyla eleştiri oklarını üzerine çekti.
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Tarihi yapının önünde bir platforma çıkan Karadağlı, çevresinde dönen kameramana poz vererek o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Karadağlı'nın paylaştığı videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde çektiği bir sahneye atıfta bulunarak paylaşımı tiye aldı.
Karadağlı'nın paylaştığı video; 🎥
Karadağlı'nın paylaşımına sosyal medyadan gelen yorumlar 👇
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