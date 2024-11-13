Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli'nin Açıklamalarına Sert Tepki: "Tehditin Sebebi Kötü Yönetim"

Gazeteci Fatih Altaylı, dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmaz.' sözlerini eleştirdi. Vatanın kötü yönetim nedeniyle tehdit altında olduğunu söyleyen Altaylı, 'Ülke bir tehdit altındaysa söyleyin kardeşim. Kimin tehditi altında? Neyin tehditi altında? Niye milleti paniğe sokuyorsunuz?' dedi.