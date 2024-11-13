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Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli'nin Açıklamalarına Sert Tepki: "Tehditin Sebebi Kötü Yönetim"

Fatih Altaylı'dan Devlet Bahçeli'nin Açıklamalarına Sert Tepki: "Tehditin Sebebi Kötü Yönetim"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
13.11.2024 - 13:59

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Gazeteci Fatih Altaylı, dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmaz.' sözlerini eleştirdi. Vatanın kötü yönetim nedeniyle tehdit altında olduğunu söyleyen Altaylı, 'Ülke bir tehdit altındaysa söyleyin kardeşim. Kimin tehditi altında? Neyin tehditi altında? Niye milleti paniğe sokuyorsunuz?' dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir." diyerek bir kez daha ülkenin tehlikede olduğuna yönelik vurgu yapmıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Vatan tehdit altındayken, milli birlik duvarlarımız sallanıyorken başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir." diyerek bir kez daha ülkenin tehlikede olduğuna yönelik vurgu yapmıştı.

Ülkeye yönelik tehditin ne olduğunu söylemeyen Bahçeli'ye gazeteci Fatih Altaylı'dan sert eleştiri geldi. Altaylı, "Ülke bir tehdit altındaysa söyleyin kardeşim. Kimin tehditi altında? Neyin tehditi altında? Niye milleti paniğe sokuyorsunuz?" dedi.

Ülkeye yönelik tehditin ne olduğunu söylemeyen Bahçeli'ye gazeteci Fatih Altaylı'dan sert eleştiri geldi. Altaylı, "Ülke bir tehdit altındaysa söyleyin kardeşim. Kimin tehditi altında? Neyin tehditi altında? Niye milleti paniğe sokuyorsunuz?" dedi.

Ülkenin dış tehditlere karşı bir sorunu olmadığını söyleyen Altaylı, "Ülkenin kötü yönetim tehditi var." dedi. Altaylı'nın açıklamasının ilgili bölümü; 🎥

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