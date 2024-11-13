Ahmet Davutoğlu Grup Kürsüsünde Ağladı: "Alnı Secdeye Değenlerin İktidarında Bunu mu Yaşayacaktık?"

İzmir'de yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğun, anneleri hurda toplamaya gittikten sonra çıkan yangında ölmesiyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamaya tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Siyasi ahlak dedik anlatamadık... Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Çocuklarımız koruyamadık...' diyerek kürsüde ağladı.