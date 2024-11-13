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Ahmet Davutoğlu Grup Kürsüsünde Ağladı: "Alnı Secdeye Değenlerin İktidarında Bunu mu Yaşayacaktık?"

Ahmet Davutoğlu Grup Kürsüsünde Ağladı: "Alnı Secdeye Değenlerin İktidarında Bunu mu Yaşayacaktık?"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
13.11.2024 - 13:02

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İzmir'de yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğun, anneleri hurda toplamaya gittikten sonra çıkan yangında ölmesiyle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamaya tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Siyasi ahlak dedik anlatamadık... Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Çocuklarımız koruyamadık...' diyerek kürsüde ağladı.

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İzmir'de yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuk, anneleri hurda toplarken evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili Meclis'te konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, aileye yardım yapıldığını belirterek, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz." ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi.

İzmir'de yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuk, anneleri hurda toplarken evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili Meclis'te konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, aileye yardım yapıldığını belirterek, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz." ifadeleriyle muhalefeti eleştirdi.

Olayla ilgili partisinin grup toplantısında açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Siyasi ahlak dedik anlatamadık... Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Çocuklarımız koruyamadık..." diyerek kürsüde ağladı.

Olayla ilgili partisinin grup toplantısında açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Siyasi ahlak dedik anlatamadık... Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Çocuklarımız koruyamadık..." diyerek kürsüde ağladı.

İşte o görüntüler; 🎥

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lilithtrinity

çok değil 10 sene önce sendin başbakan. bu eserde emekleriniz büyük ki o zamanda yaşanıyordu buna benzer vakalar.

Friedrich Nietzsche

Alnı secdeye değenler yaptı bu ülkeye en büyük ihanetleri...

Hızlı Joe

Sen başbakanlık yaptın bu ülkede, unuttun mu?