Sosyal Medya Fenomeni Yapacak Hiçbir Şey Bulamayınca Kırıkkale’yi 1 Saatte Terk Etti

Sosyal medyada içerikler üreten bir kullanıcı, arkadaşı ile birlikte Kırıkkale’ye gitti. Takipçilerinden “Hiç gitmenize gerek yok” yorumları almasına rağmen kente giden vatandaş, 1 saat sonra yapacak bir şey bulamayınca Kırıkkale’yi terk etti.
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Kırıkkale’de yapacak bir şey bulamayan vatandaş 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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