Sosyal Medya Fenomeni Yapacak Hiçbir Şey Bulamayınca Kırıkkale’yi 1 Saatte Terk Etti

Sosyal medyada içerikler üreten bir kullanıcı, arkadaşı ile birlikte Kırıkkale’ye gitti. Takipçilerinden “Hiç gitmenize gerek yok” yorumları almasına rağmen kente giden vatandaş, 1 saat sonra yapacak bir şey bulamayınca Kırıkkale’yi terk etti.