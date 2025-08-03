onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sosyal Medya Fenomeni Yapacak Hiçbir Şey Bulamayınca Kırıkkale’yi 1 Saatte Terk Etti

Sosyal Medya Fenomeni Yapacak Hiçbir Şey Bulamayınca Kırıkkale’yi 1 Saatte Terk Etti

Kırıkkale
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 11:34

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada içerikler üreten bir kullanıcı, arkadaşı ile birlikte Kırıkkale’ye gitti. Takipçilerinden “Hiç gitmenize gerek yok” yorumları almasına rağmen kente giden vatandaş, 1 saat sonra yapacak bir şey bulamayınca Kırıkkale’yi terk etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırıkkale’de yapacak bir şey bulamayan vatandaş 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın