onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eczanelerde Tıbbi Kenevir Satışı: Keneviri Hangi Hastalar Kullanacak?

Eczanelerde Tıbbi Kenevir Satışı: Keneviri Hangi Hastalar Kullanacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 10:49

Geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçen bir torba yasa ile eczanelerde tıbbi kenevirin satışı serbest olmuştu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, eczanelerde satılan tıbbi keneviri hangi hastaların alacağını açıkladı.

Buna göre tıbbi kenevir, nörolojik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, kronik ağrılarda ve kaygı bozulukluğu gibi hastalıklarda doktor reçetesi ile eczanelerden alınabilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tartışma yaratan “eczanelerde tıbbi kenevir satışı yasası” geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Tartışma yaratan “eczanelerde tıbbi kenevir satışı yasası” geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tıbbi kenevir ile ilgili açıklamada bulundu.

Tıbbi kenevirin 15 farklı hastalıkta kullanıldığına da değinen Memişoğlu şöyle devam etti:

Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar çok sayıda alanda bilimsel temellere dayalı bir şekilde değerlendiriliyor. Tıbbi kenevirin aynı zamanda mide bulantısı, akne, sedef hastalığı, diskinezi, romatoid artrit, madde bağımlılığı ve bazı kalp hastalıkları gibi alanlarda da etkili olduğuna dair güçlü klinik çalışmalar bulunuyor. Elbette burada bahsettiğimiz şey; bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde kullanılan tıbbi içerikler. Tıbbi kenevir, bütün süreçlerde sıkı bir denetime tabi. Bu ürünler yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
6
4
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın