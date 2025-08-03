Eczanelerde Tıbbi Kenevir Satışı: Keneviri Hangi Hastalar Kullanacak?

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tıbbi kenevir ile ilgili açıklamada bulundu.

Tıbbi kenevirin 15 farklı hastalıkta kullanıldığına da değinen Memişoğlu şöyle devam etti:

“Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar çok sayıda alanda bilimsel temellere dayalı bir şekilde değerlendiriliyor. Tıbbi kenevirin aynı zamanda mide bulantısı, akne, sedef hastalığı, diskinezi, romatoid artrit, madde bağımlılığı ve bazı kalp hastalıkları gibi alanlarda da etkili olduğuna dair güçlü klinik çalışmalar bulunuyor. Elbette burada bahsettiğimiz şey; bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve hekim kontrolünde kullanılan tıbbi içerikler. Tıbbi kenevir, bütün süreçlerde sıkı bir denetime tabi. Bu ürünler yalnızca Sağlık Bakanlığı onayıyla ve reçeteyle eczanelerde olacak.”