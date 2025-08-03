Eczanelerde Tıbbi Kenevir Satışı: Keneviri Hangi Hastalar Kullanacak?
Geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçen bir torba yasa ile eczanelerde tıbbi kenevirin satışı serbest olmuştu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, eczanelerde satılan tıbbi keneviri hangi hastaların alacağını açıkladı.
Buna göre tıbbi kenevir, nörolojik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, kronik ağrılarda ve kaygı bozulukluğu gibi hastalıklarda doktor reçetesi ile eczanelerden alınabilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tartışma yaratan “eczanelerde tıbbi kenevir satışı yasası” geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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