onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakan Yusuf Tekin’den LGS Açıklaması: "LGS İptal Edilmeyecek"

Bakan Yusuf Tekin’den LGS Açıklaması: "LGS İptal Edilmeyecek"

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.08.2025 - 09:58

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haziran ayında yapılan ve şaibe iddialarıyla gündeme gelen Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sınavın zorluk derecesi geçtiğimiz yıllarla benzer. Yaptığımız analizlere göre sınavın güvenirlik derecesi yüksek. LGS iptali söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların önceden sızdırıldığı iddiaları sonrasında Bakan Yusuf Tekin muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerine cevap verdi.

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların önceden sızdırıldığı iddiaları sonrasında Bakan Yusuf Tekin muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerine cevap verdi.

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre Tekin, 'Son 4 yıl değerlendirildiğinde sınavın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Bu çerçevede söz konusu sınav; ölçme değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav iptali söz konusu bile değil” dedi.

Bakan Yusuf Tekin LGS ile ilgili yapılan asılsız paylaşımlara da tepki gösterdi.

Bakan Yusuf Tekin LGS ile ilgili yapılan asılsız paylaşımlara da tepki gösterdi.

Bazı isimler ‘Terörsüz Türkiye’ çalışması ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır’da 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında bulundu. Diyarbakır’da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 ve bu öğrenciler farklı okullarda okuyor. Benzer şekilde Bursa’da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi. Bursa’da 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış olup adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmuyor. Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yüzde 9’u imam hatip ortaokulu öğrencisi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
10
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın