Bakan Yusuf Tekin’den LGS Açıklaması: "LGS İptal Edilmeyecek"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haziran ayında yapılan ve şaibe iddialarıyla gündeme gelen Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sınavın zorluk derecesi geçtiğimiz yıllarla benzer. Yaptığımız analizlere göre sınavın güvenirlik derecesi yüksek. LGS iptali söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi
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Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soruların önceden sızdırıldığı iddiaları sonrasında Bakan Yusuf Tekin muhalefet milletvekillerinin verdiği soru önergelerine cevap verdi.
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Bakan Yusuf Tekin LGS ile ilgili yapılan asılsız paylaşımlara da tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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