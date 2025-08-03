Bakan Yusuf Tekin’den LGS Açıklaması: "LGS İptal Edilmeyecek"

“Bazı isimler ‘Terörsüz Türkiye’ çalışması ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır’da 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında bulundu. Diyarbakır’da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 ve bu öğrenciler farklı okullarda okuyor. Benzer şekilde Bursa’da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi. Bursa’da 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış olup adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci bulunmuyor. Tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yüzde 9’u imam hatip ortaokulu öğrencisi.”