Sokak Röportajında "AKP'den Önce Tuvalet mi Vardı?" Diyip Küfür Eden Vatan Viral Oldu

Günden güne yaygınlaşan sokak röportajlarında ilgi çekici anlar yaşanmaya devam ediyor. 'Halk Mikrofonu'na konuşan bir vatandaşın 'AK Parti'den önce tuvalet mi vardı?' diyerek başladığı imalı konuşmasının devamında küfür etmesi gündem oldu.