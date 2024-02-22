Sokak Röportajında "AKP'den Önce Tuvalet mi Vardı?" Diyip Küfür Eden Vatan Viral Oldu

Günden güne yaygınlaşan sokak röportajlarında ilgi çekici anlar yaşanmaya devam ediyor. 'Halk Mikrofonu'na konuşan bir vatandaşın 'AK Parti'den önce tuvalet mi vardı?' diyerek başladığı imalı konuşmasının devamında küfür etmesi gündem oldu.
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Vatandaşın tansiyonunu ölçen, gündeme dair görüş ve fikirlerini alan sokak röportajları sosyal medyada gündeme oturuyor.
"Halk Mikrofonu" adlı sosyal medya ekibine konuşan bir vatandaş "AK Parti'den önce tuvalet mi vardı?" diyerek konuya girdi.
Tepkili vatandaşın "Bakanların, vekillerin ağzına s*çıyorduk... AK Parti geldi de g*tümüz tuvalet gördü" sözleri viral oldu.
İşte o anlar...
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