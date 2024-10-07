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ŞOK'a The North Face Montlar Geliyor! 9 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a The North Face Montlar Geliyor! 9 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.10.2024 - 17:22

ŞOK 9 Ekim ile 16 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 Ekim - 16 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen Mutfak Ürünleri Neler?

Şok'a Gelen Mutfak Ürünleri Neler?

  • Kütahya Porselen Tekli Ekose Tabak Çeşitleri 49,95 TL, 

  • Kütahya Porselen İnci Yemek Seti 999 TL, 

  • Superia Çay Makinesi 1.499 TL,

  • Superia Doğrayıcı 899 TL,

  • 1500 ml Cam Borosilikat Sürahi 299 TL, 

  • 250 ml Cam Borosilikat Kulplu / Kulpsuz Kupa 119 TL,

  • Dik Kenarlı Tabak 29,95 TL, 

  • Dikdörtgen Kahvaltılık & Çerezlik 29,95 TL, 

  • Kare Tatlı Kasesi 44,95 TL, 

  • 290 cc Su Bardağı 34,95 TL, 

  • Cam Borosilikat Simli Kupa 149 TL, 

  • 6'lı Cam Pipet + Temizleme Fırçası 59,95 TL, 

  • Mini Mutfak Çakmağı 29,95 TL, 

  • Marginata 199 TL,

  • Şeflara Çiçeği 110 TL

SÜPER FİYAT avantajlı ürünler burada.

Şok'a gelen tekstil ürünleri

Şok'a gelen tekstil ürünleri

  • Çift Kişilik Soft Doku Yorgan 999 TL,

  • Kırlent Kılıfı Peluş Kumaş 125 TL,

  • Tv Battaniyesi 599 TL,

  • Çift Kişilik Çift Taraflı Battaniye 599 TL,

  • Tek Kişilik Çift Taraflı Battaniye 479 TL,

  • Pamuklu Çift Taraflı Tv Battaniyesi 399 TL,

  • Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 4.299 TL,

  • 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 249 TL,

  • 2'li Ribanalı Slip 69,95 TL, 

  • 2'li Ribanalı Bato Slip 79,95 TL, 

  • Dantelli Babet Çorabı 29,95 TL, 

  • 2'li Lazer Kesim Görünmez Çorap 99,95 TL, 

  • Kadın Ev Botu 159 TL,

  • Lazer Kesim Dikişsiz Slip 39,95 TL, 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL, 

  • Petrix Hareket Sensörlü Şarjlı Yuvarlak Işık 99,95 TL, 

  • 4 Ledli Makyaj Aynası 349 TL, 

  • Kochler Dekoratif Şarj Edilebilir Masa Lambası Glow 249 TL, 

  • Kochler Dekoratif Şarj Edilebilir Masa Lambası Barbell 249 TL,

  • Kochler Dekoratif Şarj Edilebilir Masa Lambası Mantar 249 TL

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

Kozmetik ürünler;

Kozmetik ürünler;

Haftanın fırsatları

Haftanın fırsatları

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 4x1 litre Lipton Ice Tea 90 TL, 

  • 700 gram Nesquik Mısır Gevreği 59 TL, 

  • 230 gram Ülker Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındıklı Kremalı Gofret 72 TL, 

  • 400 ml Johnson's Duş Jeli 59 TL,

  • 1 litre Perwoll Sıvı Deterjan 40 TL

Şok indirimleri

Şok indirimleri
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Şok'a gelen The North Face Mont Model ve Fiyatları

Şok'a gelen The North Face Mont Model ve Fiyatları

The North Face ürünleri burada

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Model ve Fiyatları

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Model ve Fiyatları

Bugünün fırsatları burada

Şok'a Gelen Mobilya Model ve Fiyatları

Şok'a Gelen Mobilya Model ve Fiyatları

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

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