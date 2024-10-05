Yalı Çapkını'nın Son Bölümünde Seyran'ın Giydiği Kıyafetler ve Markaları!

Yalı Çapkını’nı son bölümleri ile seyircileri yine ekran başına kilitlemeyi başardı! Sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki gerilim izleyiciyi büyüledi. Ancak bölüm boyunca gözlerden kaçmayan bir detay vardı: Seyran’ın kombinleri!

Gelin, bu bölümdeki moda rüzgarına yakından bakalım...

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''Bu içerik 05.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''