İndirim Günleri Başlıyor! 5 - 11 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 5 - 11 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 gr 43 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin Yıldızları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
10 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Apec 125 cc Benzinli Motosiklet için 39.990 TL
Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 4.990 TL
Moda Life Eva Genç Odası 5'li Set 15.900 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.999 TL
Nehir Döküm Gözleme Tavası 479 TL
Oval Saçaklı Taban Yolluk 299 TL
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
👇
Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS RD5 26.975 TL
Philips Air Fryer 4.975 TL
Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.495 TL
Ruum Store Masa Sandalye Takımı 799 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baby Co Bebek Mama Sandalyesi 369 TL
Bebek Nevresim Seti 199 TL
Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL
ŞOK 5 - 12 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Şok Cumrtesi Fırsatları'na Ne Geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın