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İndirim Günleri Başlıyor! 5 - 11 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 5 - 11 Ekim Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.10.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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5 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL

Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL
onedio.com

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 99 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 175 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 900 gr 115 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 89 TL

  • Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg 89 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 89 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 28 TL

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 49 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 89 TL

  • Bref Power Aktif Klozet Blok 2'li 69 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 69 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 gr 43 TL

Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 gr 43 TL
onedio.com

  • Birşah Süt 1 Litre 26 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 115 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 195 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 155 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 32 TL

  • Dana Kavurma 150 gr 109 TL

  • Dana Kavurma 100 gr 73 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 250 gr 39 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 84 TL

  • Jacobs Kahve Çeşitleri 16'lı 49 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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10 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Apec 125 cc Benzinli Motosiklet için 39.990 TL

Apec 125 cc Benzinli Motosiklet için 39.990 TL
onedio.com

Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 4.990 TL

Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 4.990 TL
onedio.com

  • 4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL

  • Işıklı Scooter 599 TL

  • Dekoratif Duvar Saati 179 TL

Moda Life Eva Genç Odası 5'li Set 15.900 TL

Moda Life Eva Genç Odası 5'li Set 15.900 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL

  • JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.999 TL

  • JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL

  • JVC 40' Full HD Smart Tv 8.999 TL

  • Philips 32' HD Smart Tv 8.999 TL

  • WD 2 TB Harici Disk 2.799 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.999 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.999 TL
onedio.com

  • Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.799 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 1.199 TL

  • Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL

  • English Home Multi Blender Seti 1.599 TL

  • Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 499 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 699 TL

  • Flavel Dijital Baskül 279 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellere buradan göz atmayı unutmayın.

Nehir Döküm Gözleme Tavası 479 TL

Nehir Döküm Gözleme Tavası 479 TL
onedio.com

  • Kütahya Porselen Yemek Tabağı 59 TL

  • İpli Manuel Rondo Seti 215 TL

  • Tek Fiyat Plastik Pastacılık Ürünleri 25 TL

  • Plastik Ürün Çeşitleri 25 TL

  • BienWood 3 Katlı Raf 279 TL

  • BienWood Ahşap Üç Katlı Raf 229 TL

  • Melamin Tepsi Çeşitleri 79 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Oval Saçaklı Taban Yolluk 299 TL

Oval Saçaklı Taban Yolluk 299 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL

  • Koltuk Örtüsü 139 TL

  • Bölmeli Organizer Kutu 135 TL

  • Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 55 TL

  • Takı Organizeri 349 TL

  • Kapaklı Örgü Sepet 55 TL

  • Oyuncak Tırtıl 249 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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11 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
onedio.com

  • Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.750 TL

  • 8 kg Çamaşır kurutma Makinesi 9.575 TL

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Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
onedio.com

  • Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL

  • Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.499 TL

RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS RD5 26.975 TL

RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS RD5 26.975 TL
onedio.com

  • Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 24.700 TL

  • Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 20.975 TL

  • RKS BN5 Pro E-BIKE 14.975 TL

Philips Air Fryer 4.975 TL

Philips Air Fryer 4.975 TL
onedio.com

  • Kumtel Mini Fırın 1.575 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.975 TL

  • Kumtel Inox Tost Makinesi 1.575 TL

  • Kumtel Dijital Fastfryer 1.799 TL

  • Range Lovell Blender Seti 1.275 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 4.175 TL

  • Range Perfect Ironic Buharlı Ütü 1.175 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.495 TL

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.495 TL
onedio.com

  • Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık 699 TL

  • Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.975 TL

  • Blaupunkt Kablosuz Speaker 575 TL

  • Fakir 12 in 1 Erkek Bakım Seti 599 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 169 TL

  • Polosmart Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 199 TL

  • Forever Kalp Ledli Masa Lambası 199 TL

  • Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre 115 TL

  • Oto Cam Suyu -21 Derece 5 Litre 95 TL

  • Radyatör Antifrizi 5 Litre 139 TL

İndirimde yer alan bluetooth kulaklık modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Ruum Store Masa Sandalye Takımı 799 TL

Ruum Store Masa Sandalye Takımı 799 TL
onedio.com

  • LC Eğitici Aktivite Masası 699 TL

  • Ruum Store Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı 999 TL

  • Eğitici Denge Kulesi 129 TL

  • Eğlenceli Oyun Kumandası 279 TL

  • Ahşap Tak Çak 109 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Baby Co Bebek Mama Sandalyesi 369 TL

Baby Co Bebek Mama Sandalyesi 369 TL
onedio.com

  • Ana Kucağı 739 TL

  • Piccolo Mondi Bebek Aktivite Halısı 269 TL

  • OiOi Nam Nam Mama Kaşığı 89 TL

  • OiOi Porsiyon Mama Tabağı 379 TL

  • OiOi Basics Önlük 189 TL

  • Anne Bebek Çantası 59 TL

  • Bebek Ayakkabı 189 TL

  • 2 Katlı Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

  • Küçük Boy Hurç 69 TL

  • Mini Boy Hurç 55 TL

  • Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 119 TL

  • Bebek Fotoğraf Albümü 69 TL

  • Biberon Fırçası 28 cm 14,50 TL

  • Süt Şişesi 1000 cc 39,50 TL

  • Süt/Mama Kabı 39,50 TL

  • Bebek Küvet Filesi 46,50 TL

  • Katlanabilir Bebek Küveti 399 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 139 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

  • Altınbaşak Glase Dikiş İpi 2'li 29,50 TL

  • Ören Bayan Dikiş İp  2'li 59 TL

  • Dikiş İpi Seti 10'lu 49,50 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Dora  89 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Kristal 89 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Favori 89 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Sweet Baby 3'lü 109 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL
onedio.com

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

  • Bebek Sepeti 105 TL

  • Bebek Odası Paspası 70 cm 349 TL

  • Oyuncak Kutusu 22 Litre 99 TL

  • Desenli Mama Kasesi 19,50 TL

  • Desenli Mama Tabağı 19,50 TL

  • Bebek Kırlent 55 TL

  • Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL

  • Anne Sütü Saklama Poşeti 10'lu 34,50 TL

  • Göğüs Pedi 30'lu 47,50 TL

  • Meyve Süzgeci 55 TL

  • Damaklı Emzik 65 TL

  • Wee Yuvarlak Uçlu Emzik 2'li 99 TL

  • Wee Desenli Emzik Askısı 37,50 TL

  • Molinella Punch İşlemeli Kırlent 159 TL

  • Antikolik Akıtmaz Bardak 240 ml 99 TL

  • Biberon Kurutucu 39,50 TL

  • Wee Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

  • Baby Co Bebek Body 55 TL

  • Vitamin Kaşığı 42,50 TL

  • Wee Saplı Emzik Kutusu 34,50 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 39,50 TL

  • Wee Mini Cam Alıştırma Bardak Seti 30 ml 49,50 TL

  • Wee Pipetli Bardak 119 TL

  • Wee PP Biberon Seti 2'li 119 TL

  • Wee Cam Biberon Set 2'li 129 TL

  • Anne Sütü Kaşığı 85 TL

  • Bebek Fon Perde 140x260 cm 369 TL

  • Bebek Tül Perde 140x260 cm 349 TL

  • Argesta Çocuk Ev Ayakkabısı 169 TL

Bebek ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL

Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL
onedio.com

  • Kızartma Tenceresi 22 cm 279 TL

  • Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 369 TL

  • Chef's Tava 28 cm 229 TL

  • Süzgeçli Maşa 59 TL

  • Paşabahçe Ayaklı Patisserie 32 cm 229 TL

  • Paşabahçe Linka Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Linka Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

  • LAV Derin Saklama Kabı 700 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 375 cc 59 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 400 cc 59 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 720 cc 79 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 1150 cc 99 TL

  • Benante Desenli Kupa 330 cc 119 TL

  • Benante 12 Parça Kahve Fincan Seti 449 TL

  • Saplı Saklama Kabı 6 Litre 69 TL

  • Poşet Klipsi 6'lı 24,50 TL

  • Mop Yedek Paspas Ucu 29,50 TL

  • 4 Katlı Modüler Raf 299 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

ŞOK 5 - 12 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Şok Cumrtesi Fırsatları'na Ne Geliyor?

Şok Cumrtesi Fırsatları'na Ne Geliyor?
onedio.com

  • 4x4 Monster Truck 249 TL,

  • Askeri veya İnşaat Tırı 249 TL, 

  • Sök-Tak Roba Dinazor 179 TL,

  • Kaputu Açılan Polis Araçları 119 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Spor Araba 349 TL, 

  • Süper Spor Araçlar 79,95 TL, 

  • Robota Dönüşen Dinazorlar 99,95 TL,

  • Soft Blast Nişancı Seti 249 TL,

  • Dollyland Luvlie Konser Serisi 249 TL, 

  • Dollyland Minkie Pet Kuaförü 119 TL, 

  • Dollyland Mutlu İkizler 119 TL,

  • Mini Bebekli Kraliyet Arabası 119 TL,

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 219 TL, 

  • 30 cm Barbie Deniz Kızı 249 TL,

  • Minecraft Mini Karakterler 49,95 TL,

  • Ahşap Blok Denge Oyunu 79,95 TL 

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 2'li Komili Soft Islak Havlu 45 TL, 

  • Finish Bulaşık Makinesi Tableti 250 TL, 

  • Fide Klasik Ton Balığı 25 TL, 

  • 1000 ml Cillit Bang Banyo / Mutfak Sprey 60 TL,

  • 75 ml Signal White Now Diş Macunu / 1+1 Diş Fırçası 70 TL

Anne bebek ürünlerinde %70'e varan indirimler için tıklayın.

Çok satan oyuncaklar için tıklayın.

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Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları
onedio.com

SÜPER FİYAT avantajlı ürünler burada.

Küçük ev aletleri için tıklayın.

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