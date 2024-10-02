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ŞOK'a Philips Lumea Lazer Epilasyon Aleti Geliyor! 5 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Philips Lumea Lazer Epilasyon Aleti Geliyor! 5 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
02.10.2024 - 13:11

ŞOK 5 Ekim ile 12 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Ekim - 12 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok Cumrtesi Fırsatları'na Ne Geliyor?

Şok Cumrtesi Fırsatları'na Ne Geliyor?

  • 4x4 Monster Truck 249 TL,

  • Askeri veya İnşaat Tırı 249 TL, 

  • Sök-Tak Roba Dinazor 179 TL,

  • Kaputu Açılan Polis Araçları 119 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Spor Araba 349 TL, 

  • Süper Spor Araçlar 79,95 TL, 

  • Robota Dönüşen Dinazorlar 99,95 TL,

  • Soft Blast Nişancı Seti 249 TL,

  • Dollyland Luvlie Konser Serisi 249 TL, 

  • Dollyland Minkie Pet Kuaförü 119 TL, 

  • Dollyland Mutlu İkizler 119 TL,

  • Mini Bebekli Kraliyet Arabası 119 TL,

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 219 TL, 

  • 30 cm Barbie Deniz Kızı 249 TL,

  • Minecraft Mini Karakterler 49,95 TL,

  • Ahşap Blok Denge Oyunu 79,95 TL 

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 2'li Komili Soft Islak Havlu 45 TL, 

  • Finish Bulaşık Makinesi Tableti 250 TL, 

  • Fide Klasik Ton Balığı 25 TL, 

  • 1000 ml Cillit Bang Banyo / Mutfak Sprey 60 TL,

  • 75 ml Signal White Now Diş Macunu / 1+1 Diş Fırçası 70 TL

Anne bebek ürünlerinde %70'e varan indirimler için tıklayın.

Çok satan oyuncaklar için tıklayın.

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

SÜPER FİYAT avantajlı ürünler burada.

Küçük ev aletleri için tıklayın.

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