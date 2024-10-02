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Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Güneş Gözlüklerinden Stanley Ürünlerine 2 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Güneş Gözlüklerinden Stanley Ürünlerine 2 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 11:30

2 Ekim 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Ray-Ban güneş gözlükleri ve Stanley marka ürünler öne çıkıyor. Bu fırsatlarla birlikte, günlük yaşamınıza kalite ve konfor katabilirsiniz. Ray-Ban'ın zarif ve şık tasarımlı güneş gözlükleri, göz sağlığınızı korurken aynı zamanda stilinizi de tamamlayacak. Stanley ürünleri ise, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı ile bilinen bir marka. Bu ürünler, ev ve iş yerlerinizdeki çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal. Bu özel indirimlerle, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alma şansını yakalayabilirsiniz. İndirimler sınırlı süre için geçerli acele edin.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 02.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Elart Saçaklı Pamuk Pike Çift Kişilik Loris Gri (200X230CM)

1. Elart Saçaklı Pamuk Pike Çift Kişilik Loris Gri (200X230CM)

822,50 TL yerine indirimle 329,00 TL.

Elart Saçaklı Pamuk Pike Çift Kişilik Loris Gri (200X230CM)

Hepsiburada

2. Pratico 4 Derin Sepetli Gri Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

2. Pratico 4 Derin Sepetli Gri Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

1.981,67 TL'den 1.089,92 TL'ye düştü.

Pratico 4 Derin Sepetli Gri Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

Hepsiburada

3. Casio ECB-40P-1ADF Erkek Kol Saati

3. Casio ECB-40P-1ADF Erkek Kol Saati

5.999,00 TL yerine indirimle 5.099,15 TL.

Casio ECB-40P-1ADF Erkek Kol Saati

Hepsiburada

4. Mac MAC Maskara Mega Fırça

4. Mac MAC Maskara Mega Fırça

1.499,00 TL'den 1.274,15 TL'ye düştü.

Mac MAC Maskara Mega Fırça

Hepsiburada

5. Ray-Ban RB2140 902 50 Erkek Güneş Gözlüğü

5. Ray-Ban RB2140 902 50 Erkek Güneş Gözlüğü

6.170,00 TL yerine şimdi sepette 3.322,00 TL.

Ray-Ban RB2140 902 50 Erkek Güneş Gözlüğü

Hepsiburada
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6. Elle Siyah Deri Kadın Düz Çizme

6. Elle Siyah Deri Kadın Düz Çizme

2.784,23 TL'den indirimle 2.366,60 TL'ye düştü. 

Elle Siyah Deri Kadın Düz Çizme

Hepsiburada

7. Bella Maison Adalie Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

7. Bella Maison Adalie Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

9.999,99 TL yerine şimdi indirimle sepette 2.550,00 TL

Bella Maison Adalie Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Hepsiburada

8. Samsonite 16N-09-006 Qibyte Notebook Sırt Çantası, Antrasit, 17,3"

8. Samsonite 16N-09-006 Qibyte Notebook Sırt Çantası, Antrasit, 17,3"

2.919,27 TL yerine şimidi 2.499,00 TL.

Samsonite 16N-09-006 Qibyte Notebook Sırt Çantası, Antrasit, 17,3'

Daha fazlasını keşfetmek için tıktık

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9. Tchibo Elektrikli Süt Köpürtücü, Siyah

9. Tchibo Elektrikli Süt Köpürtücü, Siyah

2.599,00 TL yerine şimdi 1.999,00 TL.

Tchibo Elektrikli Süt Köpürtücü, Siyah

Daha fazlasını keşfetmek için tıktık

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10. Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

10. Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

969,00 TL yerine indirimle 714,00 TL.

Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0.47 lt

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11. Tchibo 4 x 80 Adet Filtre Kahve Kağıdı

11. Tchibo 4 x 80 Adet Filtre Kahve Kağıdı

269,90 TL yerine indirimle 199,90 TL.

Tchibo 4 x 80 Adet Filtre Kahve Kağıdı

Daha fazlasını keşfetmek için tıktık

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