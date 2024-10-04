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5 - 11 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 5 - 11 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.10.2024 - 16:53

5 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Ekim 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL

Pril Excellence Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 199 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 99 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 175 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 900 gr 115 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 89 TL

  • Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 Kg 89 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml 89 TL

  • Dove Güzellik Sabunu 28 TL

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 49 TL

  • Palette Göz Alıcı Renkler Saç Boyası Çeşitleri 89 TL

  • Bref Power Aktif Klozet Blok 2'li 69 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 Litre 69 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 gr 43 TL

Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 gr 43 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 26 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 47 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 115 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 195 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 155 TL

  • Piliç Nugget 300 gr 32 TL

  • Dana Kavurma 150 gr 109 TL

  • Dana Kavurma 100 gr 73 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 50 TL

  • Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 250 gr 39 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 84 TL

  • Jacobs Kahve Çeşitleri 16'lı 49 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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