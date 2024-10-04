BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 11 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 11 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
11 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
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RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS RD5 26.975 TL
Philips Air Fryer 4.975 TL
Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.495 TL
Ruum Store Masa Sandalye Takımı 799 TL
Baby Co Bebek Mama Sandalyesi 369 TL
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Bebek Nevresim Seti 199 TL
Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL
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