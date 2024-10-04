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BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 11 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Şarjlı Dikey Süpürge Geliyor! 11 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.10.2024 - 11:47

11 Ekim 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.750 TL

  • 8 kg Çamaşır kurutma Makinesi 9.575 TL

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

  • Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL

  • Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.499 TL

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RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS RD5 26.975 TL

RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet RKS RD5 26.975 TL

  • Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 24.700 TL

  • Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 20.975 TL

  • RKS BN5 Pro E-BIKE 14.975 TL

Philips Air Fryer 4.975 TL

Philips Air Fryer 4.975 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.575 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.975 TL

  • Kumtel Inox Tost Makinesi 1.575 TL

  • Kumtel Dijital Fastfryer 1.799 TL

  • Range Lovell Blender Seti 1.275 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 4.175 TL

  • Range Perfect Ironic Buharlı Ütü 1.175 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.495 TL

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.495 TL

  • Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık 699 TL

  • Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.975 TL

  • Blaupunkt Kablosuz Speaker 575 TL

  • Fakir 12 in 1 Erkek Bakım Seti 599 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 169 TL

  • Polosmart Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 199 TL

  • Forever Kalp Ledli Masa Lambası 199 TL

  • Oto Cam Suyu -30 Derece 5 Litre 115 TL

  • Oto Cam Suyu -21 Derece 5 Litre 95 TL

  • Radyatör Antifrizi 5 Litre 139 TL

İndirimde yer alan bluetooth kulaklık modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Ruum Store Masa Sandalye Takımı 799 TL

Ruum Store Masa Sandalye Takımı 799 TL

  • LC Eğitici Aktivite Masası 699 TL

  • Ruum Store Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı 999 TL

  • Eğitici Denge Kulesi 129 TL

  • Eğlenceli Oyun Kumandası 279 TL

  • Ahşap Tak Çak 109 TL

Baby Co Bebek Mama Sandalyesi 369 TL

Baby Co Bebek Mama Sandalyesi 369 TL

  • Ana Kucağı 739 TL

  • Piccolo Mondi Bebek Aktivite Halısı 269 TL

  • OiOi Nam Nam Mama Kaşığı 89 TL

  • OiOi Porsiyon Mama Tabağı 379 TL

  • OiOi Basics Önlük 189 TL

  • Anne Bebek Çantası 59 TL

  • Bebek Ayakkabı 189 TL

  • 2 Katlı Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

  • Küçük Boy Hurç 69 TL

  • Mini Boy Hurç 55 TL

  • Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 119 TL

  • Bebek Fotoğraf Albümü 69 TL

  • Biberon Fırçası 28 cm 14,50 TL

  • Süt Şişesi 1000 cc 39,50 TL

  • Süt/Mama Kabı 39,50 TL

  • Bebek Küvet Filesi 46,50 TL

  • Katlanabilir Bebek Küveti 399 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 139 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

  • Altınbaşak Glase Dikiş İpi 2'li 29,50 TL

  • Ören Bayan Dikiş İp  2'li 59 TL

  • Dikiş İpi Seti 10'lu 49,50 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Dora  89 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Kristal 89 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Favori 89 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri Sweet Baby 3'lü 109 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Bebek Nevresim Seti 199 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

  • Bebek Sepeti 105 TL

  • Bebek Odası Paspası 70 cm 349 TL

  • Oyuncak Kutusu 22 Litre 99 TL

  • Desenli Mama Kasesi 19,50 TL

  • Desenli Mama Tabağı 19,50 TL

  • Bebek Kırlent 55 TL

  • Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL

  • Anne Sütü Saklama Poşeti 10'lu 34,50 TL

  • Göğüs Pedi 30'lu 47,50 TL

  • Meyve Süzgeci 55 TL

  • Damaklı Emzik 65 TL

  • Wee Yuvarlak Uçlu Emzik 2'li 99 TL

  • Wee Desenli Emzik Askısı 37,50 TL

  • Molinella Punch İşlemeli Kırlent 159 TL

  • Antikolik Akıtmaz Bardak 240 ml 99 TL

  • Biberon Kurutucu 39,50 TL

  • Wee Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

  • Baby Co Bebek Body 55 TL

  • Vitamin Kaşığı 42,50 TL

  • Wee Saplı Emzik Kutusu 34,50 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 39,50 TL

  • Wee Mini Cam Alıştırma Bardak Seti 30 ml 49,50 TL

  • Wee Pipetli Bardak 119 TL

  • Wee PP Biberon Seti 2'li 119 TL

  • Wee Cam Biberon Set 2'li 129 TL

  • Anne Sütü Kaşığı 85 TL

  • Bebek Fon Perde 140x260 cm 369 TL

  • Bebek Tül Perde 140x260 cm 349 TL

  • Argesta Çocuk Ev Ayakkabısı 169 TL

Bebek ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL

Klozet Üzeri Raf/Organizer 699 TL

  • Kızartma Tenceresi 22 cm 279 TL

  • Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 369 TL

  • Chef's Tava 28 cm 229 TL

  • Süzgeçli Maşa 59 TL

  • Paşabahçe Ayaklı Patisserie 32 cm 229 TL

  • Paşabahçe Linka Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Şelale Çay Bardağı 6'lı 129 TL

  • Paşabahçe Linka Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

  • LAV Derin Saklama Kabı 700 cc 89 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 375 cc 59 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 400 cc 59 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 720 cc 79 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 1150 cc 99 TL

  • Benante Desenli Kupa 330 cc 119 TL

  • Benante 12 Parça Kahve Fincan Seti 449 TL

  • Saplı Saklama Kabı 6 Litre 69 TL

  • Poşet Klipsi 6'lı 24,50 TL

  • Mop Yedek Paspas Ucu 29,50 TL

  • 4 Katlı Modüler Raf 299 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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