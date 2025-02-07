Müşterinin Sorusu Karşısında Sinirlerine Hakim Olamayan Kurye İsyan Etti: "Ananla Kar Topu Oynuyordum"

Ülke genelinde etkisini sürdüren dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle motosikletli kuryeler, zorlu hava koşullarında siparişleri yetiştirmekte büyük zorluk çekiyor. Buzlu yollar ve düşük görüş mesafesi, gecikmelere neden olabiliyor. Bu zorlu şartlarda çalışan bir kurye, siparişinin nerede olduğunu sormak için kendisini arayan müşteriye verdiği cevapla gündem oldu.
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Kaskının tamamen buz tuttuğunu göstererek yaşadığı durumu gözler önüne seren kurye, müşteriye "Ananla kar topu oynuyordum" yanıtını verdi.
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Videoya gelen yorumlar ise ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kuryeye hak verirken, bazıları ise kuryenin üslubuna tepki gösterdi.
Video için👇📹 (küfür içerir)
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