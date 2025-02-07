Yağışı Eğlenceye Dönüştürdüler: Sakarya'da Karla Kaplı Sokaklarda Ahşap Paletle Snowboard

Kaynak: https://www.dha.com.tr/amp/yerel-habe...
Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar beyaza bürünürken, Furkan Uygun ve Samet Coşkun eğlenceli bir aktiviteye imza attı. İkilinin bu eğlenceli anları, cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve karın tadını çıkarmak için buldukları eğlenceli yöntem, ilçedeki kar manzarasına renk kattı.
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Traktörün arkasına bağladıkları ahşap palet ile Furkan Uygun, Kurudere Mahallesi'nde adeta snowboard yaptı.
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Karla kaplı sokakta yapılan bu eğlenceli etkinlik, soğuk havaya rağmen izleyenlerin içini ısıttı.
O anlar👇📹
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