Yağışı Eğlenceye Dönüştürdüler: Sakarya'da Karla Kaplı Sokaklarda Ahşap Paletle Snowboard

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar beyaza bürünürken, Furkan Uygun ve Samet Coşkun eğlenceli bir aktiviteye imza attı. İkilinin bu eğlenceli anları, cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve karın tadını çıkarmak için buldukları eğlenceli yöntem, ilçedeki kar manzarasına renk kattı.

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