Küçük Yaştaki Berber Çırağının Sokak Röportajındaki Şaşırtan Yanıtı

Ülkemizdeki ekonomik zorluklar ve eğitimdeki yetersizlik, etkisini göstermeye devam ediyor. Sokak röportajında, küçük yaştaki bir berber çırağı, 'Neden okumuyorsun?' sorusuna verdiği şaşırtıcı yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Çocuk, 'Okuyunca kasiyer olunur. Ben çok mutluyum.' diyerek okulun ona bir şey katmayacağını belirtti.