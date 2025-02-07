Küçük Yaştaki Berber Çırağının Sokak Röportajındaki Şaşırtan Yanıtı

Ülkemizdeki ekonomik zorluklar ve eğitimdeki yetersizlik, etkisini göstermeye devam ediyor. Sokak röportajında, küçük yaştaki bir berber çırağı, 'Neden okumuyorsun?' sorusuna verdiği şaşırtıcı yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Çocuk, 'Okuyunca kasiyer olunur. Ben çok mutluyum.' diyerek okulun ona bir şey katmayacağını belirtti.
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Berber çırağı olduğunu ve işinden son derece mutlu olduğunu söyleyen küçük çocuk, "Günlük 1000 TL alıyorum. Bahşişlerle, patronun verdiği parayla yemek yemeye gidiyorum" diyerek okul okumadığı için pişman olmadığını dile getirdi.
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Çocuğun yanıtı, kısa sürede gündem olarak tartışmalara sebep oldu.
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Bütün sırrı bozdun ya (: