Şoför Son Anda Kurtuldu! Hafriyat Döken Kamyon Uçurumdan Yuvarlandı

Hafriyat kamyonu hafriyat döktüğü sırada kayarak uçurumdan yuvarlandı. Şoför, kamyondan son anda atlayarak kurtuldu.
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İstanbul Sultangazi'de hafriyat döküm sahasına gelen kamyon, hafriyat döktüğü sırada kaymaya başladı. Durumu fark eden şoför, yardım çağırdı.
Bunun üzerine hafriyat kamyonu halatla iş makinasina bağlandı. Halat yardımıyla kaydığı alandan kurtarılmaya çalışılan kamyon yukarı çekilirken halat bir anda koptu.
Halatın kopmasıyla hafriyat kamyonu uçurumdan kaymaya başladı. Şoför, kamyondan son anda atlayarak kurtulurken bir süre kayan kamyon takla atarak uçurumdan yuvarlandı.
İşte o anlar 👇
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