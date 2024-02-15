Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e Gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanını Arapça Selamladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti Arapça selamladı.
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Sırrı Süreyya Önder, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı'nı Arapça selamladı.
İşte o anlar: 👇
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