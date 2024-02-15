Görüş Bildir
Haberler
Video
Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e Gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanını Arapça Selamladı

Sırrı Süreyya Önder, Meclis'e Gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanını Arapça Selamladı

Sırrı Süreyya Önder tbmm
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 17:28

İçerik Devam Ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada Meclis'e gelen Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyeti Arapça selamladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Grup daha sonra Meclis oturumuna katıldı.

Sırrı Süreyya Önder, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı'nı Arapça selamladı.

Sırrı Süreyya Önder, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı'nı Arapça selamladı.

Önder 'Türkçesini merak eden arkadaşlar için 'Hoşgeldiniz ve merhaba' dedim. Bilinmeyen bir dil olmasın' dedi.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
9
3
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?