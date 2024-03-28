Şırdancı Mehmet Bu Sefer de Yaptığı Yardımla Gündem Oldu: Evsiz İki İnsana Abiye Kıyafet ve Takım Elbise Aldı

MasterChef yarışmasıyla hayatımıza giren Şırdancı Mehmet'i tanıyanlarınız vardır. Kendisi yaptığı hareketlerle sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. En son uçağa gizlice şırdan soktuğu için havayolu şirketi tarafından yasaklanan Şırdancı Mehmet şimdi de yaptığı yardımla gündem oldu.
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Kendisinden yemek isteyen iki kişiyi, eşiyle birlikte önce kuaföre götürdü, sonra yeni kıyafetler aldı ve kendi dükkanında yemek yedirdi.
Fakat aldığı kıyafetlerin gece kıyafeti olması izleyenleri şaşırttı.
İşte o vidoe;
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