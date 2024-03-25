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Oruçluyken Gördüğüm Rüyalar: Bir Makyaj Sanatçısı Kendisine 'Ramazan Pidesi' Makyajı Yaptı

Oruçluyken Gördüğüm Rüyalar: Bir Makyaj Sanatçısı Kendisine 'Ramazan Pidesi' Makyajı Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 20:35 Son Güncelleme: 25.03.2024 - 20:37

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Son dönemlerde, makyaj sanatının büyüleyici evrimine tanık oluyoruz. Makyaj ustaları, yeteneklerini konuşturarak adeta sanatsal tablolar yaratıyorlar. Bu alandaki ilerlemeyi, sanatsal bir dokunuşla birleştiren makyaj sanatçıları, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergileyerek, makyajın sadece bir güzellik rutini olmadığını, aynı zamanda bir sanat formu olduğunu kanıtlıyorlar.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@efesoykaraman...
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Bir makyaj sanatçısı, Ramazan ayının etkisiyle kendisini Ramazan pidesine dönüştürdü.

Bir makyaj sanatçısı, Ramazan ayının etkisiyle kendisini Ramazan pidesine dönüştürdü.

Ortaya ise beklenmedik bir şekilde inanılmaz gerçekçi bir pide görüntüsü çıktı.

Ortaya ise beklenmedik bir şekilde inanılmaz gerçekçi bir pide görüntüsü çıktı.

İşte o video;

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