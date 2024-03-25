Oruçluyken Gördüğüm Rüyalar: Bir Makyaj Sanatçısı Kendisine 'Ramazan Pidesi' Makyajı Yaptı

Son dönemlerde, makyaj sanatının büyüleyici evrimine tanık oluyoruz. Makyaj ustaları, yeteneklerini konuşturarak adeta sanatsal tablolar yaratıyorlar. Bu alandaki ilerlemeyi, sanatsal bir dokunuşla birleştiren makyaj sanatçıları, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergileyerek, makyajın sadece bir güzellik rutini olmadığını, aynı zamanda bir sanat formu olduğunu kanıtlıyorlar.