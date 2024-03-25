Sinirlerinizi Altüst Edecek Görüntüler: Bir Kurye Siparişi Götürürken Burnunu Karıştırıp Asansöre Sürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C48S3X...
Kuryeler çağımızın en önemli ve günlük hayatta en çok duyduğumuz meslek gruplarının başında geliyor. Yiyeceğimiz yemekten kullanacağımız eşyalara kadar pek çok ürünü onlar aracılığıyla teslim alabildiğimiz için, kişisel hijyenimiz de bir ölçüde onların sorumluluğunda.
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Ankara'da sipariş teslim eden bir kurye, asansörde burnunu karıştırarak asansöre sürdü.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan o anlar, izleyenlerin midesini altüst etti.
İşte o anlar;
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